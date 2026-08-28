Смертельний удар по Змієву: загибла нещодавно поховала сина, подробиці 📹

Внаслідок атаки БпЛА на місто Зміїв напередодні, 27 серпня, загинула 38-річна Олена Малєєва. У міськраді повідомили подробиці удару.

«Сиділи на кухні, їли. Олені подзвонили, вона вийшла. І тут вибухова хвиля. Все горіло. Все так швидко. Просто вибухова хвиля двері винесла і все. Я малу давай витягувати звідти і все. Десь у дворі впало», – розповідає цивільний чоловік загиблої Роман.

У 10-річної доньки Олени та сусідки родини – гостра реакція на стрес.

У Зміївській міськраді кажуть: сусіди згадують Олену як добру, щиру жінку і надзвичайно турботливу маму.

«На її долю випало чимало важких випробувань. Нещодавно вона поховала сина-підлітка, який із дитинства був прикутий до ліжка і якого вона самовіддано доглядала. Великою радістю для Олени була її маленька донечка. Поруч був цивільний чоловік Роман, який підтримував родину та допомагав у всьому. Нещодавно Олена влаштувалася на роботу до місцевого супермаркету. Жила, працювала, ростила дитину, будувала звичайні людські плани…», – йдеться у повідомленні.

Зміївський міський голова Павло Голодніков поінформував, що внаслідок атаки два будинки повністю зруйновані, 18 – пошкоджені.

Відео: Зміївська міська рада

Нагадаємо, 27 серпня росіяни випустили по Змієву БпЛА типу “Герань-3”. Безпілотник ударив по приватному будинку. Внаслідок атаки загинула 38-річна жінка. Її 10-річна донька та 61-річна жінка отримали гостру реакцію на стрес. Будинок повністю зруйнований, на місці атаки вирувала пожежа.