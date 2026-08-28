Live

Смертельний удар по Змієву: загибла нещодавно поховала сина, подробиці 📹

Події 14:19   28.08.2026
Вікторія Яковенко
Смертельний удар по Змієву: загибла нещодавно поховала сина, подробиці 📹 Скриншот

Внаслідок атаки БпЛА на місто Зміїв напередодні, 27 серпня, загинула 38-річна Олена Малєєва. У міськраді повідомили подробиці удару.

«Сиділи на кухні, їли. Олені подзвонили, вона вийшла. І тут вибухова хвиля. Все горіло. Все так швидко. Просто вибухова хвиля двері винесла і все. Я малу давай витягувати звідти і все. Десь у дворі впало», – розповідає цивільний чоловік загиблої Роман.

У 10-річної доньки Олени та сусідки родини – гостра реакція на стрес.

У Зміївській міськраді кажуть: сусіди згадують Олену як добру, щиру жінку і надзвичайно турботливу маму.

«На її долю випало чимало важких випробувань. Нещодавно вона поховала сина-підлітка, який із дитинства був прикутий до ліжка і якого вона самовіддано доглядала. Великою радістю для Олени була її маленька донечка. Поруч був цивільний чоловік Роман, який підтримував родину та допомагав у всьому. Нещодавно Олена влаштувалася на роботу до місцевого супермаркету. Жила, працювала, ростила дитину, будувала звичайні людські плани…», – йдеться у повідомленні.

Зміївський міський голова Павло Голодніков поінформував, що внаслідок атаки два будинки повністю зруйновані, 18 – пошкоджені.

Відео: Зміївська міська рада

Нагадаємо, 27 серпня росіяни випустили по Змієву БпЛА типу “Герань-3”. Безпілотник ударив по приватному будинку. Внаслідок атаки загинула 38-річна жінка. Її 10-річна донька та 61-річна жінка отримали гостру реакцію на стрес. Будинок повністю зруйнований, на місці атаки вирувала пожежа.

Читайте також: Вибухи у Харкові: удар по ТЦ, ще один «приліт» реактивного БпЛА

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Смертельний удар по Змієву: загибла нещодавно поховала сина, подробиці 📹
Смертельний удар по Змієву: загибла нещодавно поховала сина, подробиці 📹
28.08.2026, 14:19
Вибухи у Харкові: удар по ТЦ, ще один «приліт» реактивного БпЛА
Вибухи у Харкові: удар по ТЦ, ще один «приліт» реактивного БпЛА
28.08.2026, 13:22
У серії підпалів авто підозрюють 17-річну харків’янку (фото)
У серії підпалів авто підозрюють 17-річну харків’янку (фото)
28.08.2026, 12:20
На Куп’янщині – без боїв, що було на півночі від Харкова, розповіли у Генштабі
На Куп’янщині – без боїв, що було на півночі від Харкова, розповіли у Генштабі
28.08.2026, 11:46
Новини Харкова – головне 28 серпня: смертельний удар у Змієві, атака на ТЦ
Новини Харкова – головне 28 серпня: смертельний удар у Змієві, атака на ТЦ
28.08.2026, 13:26
Не всі залишаються на Харківщині: де купують житло власники зруйнованих домів
Не всі залишаються на Харківщині: де купують житло власники зруйнованих домів
28.08.2026, 12:42

Новини за темою:

28.08.2026
Удари по Змієву: є загиблий та двоє постраждалих, вигоріли два будинки
27.08.2026
«Бачили ціль»: «Епіцентр» в Харкові атакував БпЛА з камерою, наслідки
26.08.2026
Стрибали з вікон заради порятунку: що було у Лозовій після атаки по ТЦ
26.08.2026
10 поранених у Лозовій – Зеленський повідомив, куди росіяни вдарили двічі
26.08.2026
Харків знову атакував ворожий БпЛА: “приліт” у Київському районі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Смертельний удар по Змієву: загибла нещодавно поховала сина, подробиці 📹», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2026 в 14:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок атаки БпЛА на місто Зміїв напередодні, 27 серпня, загинула 38-річна Олена Малєєва. У міськраді повідомили подробиці удару.".