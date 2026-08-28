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У серії підпалів авто підозрюють 17-річну харків’янку (фото)

Суспільство 12:20   28.08.2026
Вікторія Яковенко
У серії підпалів авто підозрюють 17-річну харків’янку (фото)

Слідство вважає, що 17-річна мешканка Харкова за грошову винагороду підпалювала автомобілі.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурантка через мережу «Телеграм» спілкувалася з невідомою особою, яка надсилала їй завдання.

«Неповнолітня купувала легкозаймисті суміші та використовувала їх для знищення транспортних засобів», – розповіли правоохоронці.

Слідство встановило, перший епізод стався 2 липня. Зазначається, дівчина підпалила Mitsubishi Outlander. Автомобіль вигорів повністю, а полум’я поширилося на дві припарковані поруч машини — Chevrolet Nubira та Volkswagen Passat.

«Власникам завдано збитків на загальну суму понад 675 тис. гривень. Згодом неповнолітня підпалила у Харкові MINI Cooper S. Автомобіль вигорів повністю. Його ринкова вартість становить майже 840 тис. гривень. Загалом сума встановлених збитків перевищила 1,5 млн гривень», – кажуть у прокуратурі.

Дівчині повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ — умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

17-летняя поджигала авто в Харькове

17-летняя поджигала авто в Харькове

17-летняя поджигала авто в Харькове

17-летняя поджигала авто в Харькове

У прокуратурі нагадали, що брат фігурантки також нещодавно отримав підозру. За даними слідства, 19-річний підпалив BMW X4. Вогонь швидко перекинувся на транспортні засоби поруч. У результаті повністю згоріли автомобілі BMW X4 та BMW X5, а також частково пошкоджено ще одну автівку.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2026 в 12:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідство вважає, що 17-річна мешканка Харкова за грошову винагороду підпалювала автомобілі.".