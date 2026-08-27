Live

Не повернувся до частини і душив 14-річну в Люботині: судитимуть курсанта

Суспільство 14:22   27.08.2026
Вікторія Яковенко
Не повернувся до частини і душив 14-річну в Люботині: судитимуть курсанта

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 18-річного курсанта військової академії. Слідство вважає, що він понад місяць ухилявся від військового обов’язку та напав на неповнолітню на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант перебував на стаціонарному лікуванні з 7 до 20 травня. Після виписки він мав прибути до військової частини, проте цього не зробив.

«Натомість залишився поза місцем служби та до 7 липня не виконував обов’язків військовослужбовця», – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі додали: вранці того дня у Люботині — рідному місті курсанта — він помітив 14-річну знайому та вирішив напасти на неї заради iPhone.

«Юнак непомітно пішов за дівчиною, підійшов зі спини та схопив її за шию. Він стискав її так сильно, що потерпіла втратила свідомість. Скориставшись її безпорадним станом, нападник витягнув із задньої кишені шортів iPhone та втік. Прийшовши до тями, дівчина одразу розповіла про напад матері. Жінка звернулася до поліції», – розповіли правоохоронці.

Хлопцю інкримінують нез’явлення вчасно на службу без поважних причин та розбій, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 та ч. 4 ст. 187 ККУ).

Нагадаємо, раніше правоохоронці розшукали чоловіка, який, за даними слідства, вкрав мобільний телефон у 21-річної дівчини в центрі Харкова.

Читайте також: Потрійна ДТП на Харківщині: перекинулося авто правоохоронців

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Новини Харкова – головне 27 серпня: пожежа в офісі, БпЛА вдарив по ТЦ
Новини Харкова – головне 27 серпня: пожежа в офісі, БпЛА вдарив по ТЦ
27.08.2026, 14:46
Вибух у Харкові: БпЛА вдарив по ТЦ, загиблий та постраждалі (доповнюється)
Вибух у Харкові: БпЛА вдарив по ТЦ, загиблий та постраждалі (доповнюється)
27.08.2026, 13:09
П’ять годин гасили пожежу в Холодногірському районі Харкова (фото)
П’ять годин гасили пожежу в Холодногірському районі Харкова (фото)
27.08.2026, 10:24
“Ворог бачить нас як на долоні”: який маршрут у передмісті став небезпечним
“Ворог бачить нас як на долоні”: який маршрут у передмісті став небезпечним
27.08.2026, 10:46
Харків’яни повертаються, а дітей все менше: яким буде новий навчальний рік
Харків’яни повертаються, а дітей все менше: яким буде новий навчальний рік
27.08.2026, 12:05
Капремонт будинку на вулиці Терихівській у Харкові – на фінішній прямій (фото)
Капремонт будинку на вулиці Терихівській у Харкові – на фінішній прямій (фото)
27.08.2026, 12:14

Новини за темою:

27.08.2026
Потрійна ДТП на Харківщині: перекинулося авто правоохоронців
27.08.2026
Вся увага ворога на півночі регіону – Генштаб про бої
27.08.2026
Синєгубов: сім людей постраждали через удари РФ, по регіону вдарили 70 БпЛА
26.08.2026
Військовий РФ отримав 10 років за те, що взяв заручницю у Куп’янську
26.08.2026
Військовослужбовця затримали на Харківщині: у чому його підозрюють (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Не повернувся до частини і душив 14-річну в Люботині: судитимуть курсанта», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2026 в 14:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 18-річного курсанта військової академії.".