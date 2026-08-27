Не повернувся до частини і душив 14-річну в Люботині: судитимуть курсанта

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 18-річного курсанта військової академії. Слідство вважає, що він понад місяць ухилявся від військового обов’язку та напав на неповнолітню на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант перебував на стаціонарному лікуванні з 7 до 20 травня. Після виписки він мав прибути до військової частини, проте цього не зробив.

«Натомість залишився поза місцем служби та до 7 липня не виконував обов’язків військовослужбовця», – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі додали: вранці того дня у Люботині — рідному місті курсанта — він помітив 14-річну знайому та вирішив напасти на неї заради iPhone.

«Юнак непомітно пішов за дівчиною, підійшов зі спини та схопив її за шию. Він стискав її так сильно, що потерпіла втратила свідомість. Скориставшись її безпорадним станом, нападник витягнув із задньої кишені шортів iPhone та втік. Прийшовши до тями, дівчина одразу розповіла про напад матері. Жінка звернулася до поліції», – розповіли правоохоронці.

Хлопцю інкримінують нез’явлення вчасно на службу без поважних причин та розбій, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 та ч. 4 ст. 187 ККУ).

Нагадаємо, раніше правоохоронці розшукали чоловіка, який, за даними слідства, вкрав мобільний телефон у 21-річної дівчини в центрі Харкова.