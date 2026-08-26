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Військовий РФ отримав 10 років за те, що взяв заручницю у Куп’янську

Події 22:18   26.08.2026
Оксана Якушко
Військовий РФ отримав 10 років за те, що взяв заручницю у Куп’янську

Засуджений військовополоненого РФ, який під час повторного наступу на Куп’янськ узяв жінку в заручниці та погрожував їй вбивством, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

10 років ув’язнення отримав 54-річний військовослужбовець РФ. Його визнали винним у жорстокому поводженні з цивільними, порушенні законів і звичаїв війни.

Засуджений брав участь у повторній спробі захоплення Купʼянська у вересні 2025 року на посаді стрільця. Він проник до будівлі місцевого відділу поліції, де на четвертому поверсі облаштував вогневу позицію.

Помітивши на вулиці двох місцевих мешканок, росіянин, погрожуючи зброєю, змусив одну з них піднятися до нього. Інша жінка у цей час залишалася ззовні. Спочатку окупант допитав затриману щодо особистих даних і обставин перебування біля відділу поліції. Після цього він наказав знайомій заручниці принести йому їжу, інакше погрожував убити. Поки жінка залишалася під озброєним наглядом росіянина, її знайома була змушена повернутися додому, зібрати продукти та принести їх до будівлі поліції.

Але погрози не припинилися. Отримавши продукти, окупант, тримаючи зброю напоготові, дізнався адреси проживання жінок і наказав за тиждень знову принести їжу. У разі непокори він погрожував прийти до них додому та вбити.

У встановлений день потерпілі, побоюючись розправи, зібрали продукти та прийшли до відділу поліції. Однак на той момент російського стрільця уже взяли у полон українські військові. Йому повідомили про підозру.

На суді обвинувачений визнав вину. На вирок він очікував у СІЗО у статусі військовополоненого.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2026 в 22:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Засуджений військовополоненого РФ, який під час повторного наступу на Куп’янськ узяв жінку в заручниці та погрожував їй вбивством, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".