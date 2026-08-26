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Военный РФ получил 10 лет за то, что взял заложницу в Купянске

Происшествия 22:18   26.08.2026
Оксана Якушко
Военный РФ получил 10 лет за то, что взял заложницу в Купянске

Осужден военнопленный РФ, который во время повторного наступления на Купянск взял женщину в заложницы и угрожал ей  убийством, сообщает Харьковская областная прокуратура.

10 лет лишения свободы получил 54-летний военнослужащий РФ. Его признали виновным в жестоком обращении с гражданскими, нарушении законов и обычаев войны.

Осужденный принимал участие в повторной попытке захвата Купянска в сентябре 2025 года в должности стрелка. Он проник в здание местного отдела полиции, где на четвертом этаже обустроил огневую позицию.

Заметив на улице двух местных жительниц, россиянин, угрожая оружием, заставил одну из них подняться к нему. Сначала оккупант допросил задержанную, почему она находилась у отдела полиции. После этого он приказал знакомой заложницы принести ему еду, иначе угрожал убить. Пока женщина оставалась под вооруженным наблюдением россиянина, ее знакомая вынуждена была вернуться домой, собрать продукты и принести их в здание полиции.

Но угрозы не прекратились. Получив продукты, оккупант, держа оружие наготове, узнал адреса женщин и приказал через неделю снова принести еду. В случае неповиновения он угрожал прийти к ним домой и убить.

В установленный день потерпевшие, опасаясь расправы, собрали продукты и пришли в отдел полиции. Однако в тот момент российского стрелка уже взяли в плен украинские военные. Ему сообщили о подозрении.

На суде обвиняемый признал вину. Приговора он ожидал в СИЗО в статусе военнопленного.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2026 в 22:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Осужден военнопленный РФ, который во время повторного наступления на Купянск взял женщину в заложницы и угрожал ей  убийством, сообщает Харьковская областная прокуратура.".