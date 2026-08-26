Два дня, психологи и «второй шанс»: как Терехов предлагает изменить НМТ

Мэр Харькова Игорь Терехов предлагает ряд изменений для НМТ, чтобы абитуриенты не выезжали из страны из-за неудавшегося результата тестирования после бессонной ночи, взрывов и воздушных тревог.

«И это вопрос, как сохранить детей, как сохранить семьи в Украине, многое зависит от этого НМТ на самом деле. Потому что когда ребенок учился 11 лет, старался, потом у него не получилось по объективным причинам написать, и все. А он пытался поступить в один вуз, а он не может туда поступить, потому что не хватает баллов. Он приходит домой, и семья принимает решение, что нужно переезжать из Украины, потому что за границей НМТ вообще не нужно. Там аттестат и все. То есть, сегодня очень важно, чтобы государство прислушивалось к нам», — подчеркнул Терехов во время городской педагогической конференции, передает корреспондент МГ «Объектив».

Среди предложений мэра – разделить тестирование минимум на два дня.

«Гуманитарный блок, и будем говорить, физико-математический блок. Второе – обеспечить экзаменационные центры психологами. Дать право участникам на повторную попытку. Предложить для абитуриентов, которые не смогли сдать тест из-за войны, подготовительный нулевой курс при университетах. И, конечно, пересмотреть региональные коэффициенты для прифронтовых вузов», — предлагает городской голова.

Он говорит: это очень важно, потому что «нужно сохранить вузы». Терехов уверен: Харьков останется студенческой столицей Украины.

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