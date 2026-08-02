211 оценок в 200 баллов получили участники НМТ из Харьковской области

Больше всего 200 баллов набрали при оценивании английского языка, сообщает ХОВА.

В этом году количество максимальных результатов тестирования – 200 баллов, выросло почти вдвое: в 2026 году 211 против 109 в прошлом 2025 году. Один участник получил 200 баллов по трем предметам, 11 – по двум и 186 участников – по одному предмету.

Наибольшее количество результатов участники продемонстрировали по английскому языку. Если в 2025 году по этому предмету получили 29 максимальных оценок, то в 2026 году – уже 127. Вторую позицию заняла математика – 49 результатов в 200 баллов по сравнению с 35 годом ранее.

Выпускники прошлых лет также успешно сдали тестирование в 2026 году: 15 человек получили максимальные 200 баллов, в 2025 году таких было 13.

В Харьковской области для прохождения Национального мультипредметного теста в 2026 году зарегистрировались 16 012 человек, что на 1 597 выпускников больше, чем в прошлом.

Согласно областной Программы развития образования предусмотрена выплата денежных вознаграждений выпускникам, которые по результатам НМТ получили 200 баллов. Размер денежного вознаграждения составляет 6500 гривен за каждый предмет, по которому участник получил максимальный результат.