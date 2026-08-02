Live

211 оценок в 200 баллов получили участники НМТ из Харьковской области

Общество 14:53   02.08.2026
Оксана Якушко
211 оценок в 200 баллов получили участники НМТ из Харьковской области Изображение создано ИИ

Больше всего 200 баллов набрали при оценивании английского языка, сообщает ХОВА.

В этом году количество максимальных результатов тестирования – 200 баллов, выросло почти вдвое: в 2026 году 211 против 109 в прошлом 2025 году. Один участник получил 200 баллов по трем предметам, 11 – по двум и 186 участников – по одному предмету.

Наибольшее количество результатов участники продемонстрировали по английскому языку. Если в 2025 году по этому предмету получили 29 максимальных оценок, то в 2026 году – уже 127. Вторую позицию заняла математика – 49 результатов в 200 баллов по сравнению с 35 годом ранее.

Выпускники прошлых лет также успешно сдали тестирование в 2026 году: 15 человек получили максимальные 200 баллов, в 2025 году таких было 13.

В Харьковской области для прохождения Национального мультипредметного теста в 2026 году зарегистрировались 16 012 человек, что на 1 597 выпускников больше, чем в прошлом.

Согласно областной Программы развития образования предусмотрена выплата денежных вознаграждений выпускникам, которые по результатам НМТ получили 200 баллов. Размер денежного вознаграждения составляет 6500 гривен за каждый предмет, по которому участник получил максимальный результат.

Читайте также: Выпускникам, которые сдали НМТ на 200 баллов, заплатят по 6,5 тыс. в Харькове

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Взрывы под Харьковом 2 августа: РФ атаковала почтовый терминал, есть погибший
Взрывы под Харьковом 2 августа: РФ атаковала почтовый терминал, есть погибший
02.08.2026, 13:25
Новости Харькова — главное 2 августа: пожар, пострадавшие, бои на севере
Новости Харькова — главное 2 августа: пожар, пострадавшие, бои на севере
02.08.2026, 12:20
Жара усиливается: прогноз погоды на 2 августа
Жара усиливается: прогноз погоды на 2 августа
01.08.2026, 21:40
Сегодня 2 августа 2026: какой день в истории
Сегодня 2 августа 2026: какой день в истории
02.08.2026, 06:00
Два пожара, пятеро пострадавших, среди них дети и спасатель на Харьковщине
Два пожара, пятеро пострадавших, среди них дети и спасатель на Харьковщине
02.08.2026, 08:56
211 оценок в 200 баллов получили участники НМТ из Харьковской области
211 оценок в 200 баллов получили участники НМТ из Харьковской области
02.08.2026, 14:53

Новости по теме:

29.07.2026
Выпускникам, которые сдали НМТ на 200 баллов, заплатят по 6,5 тыс. в Харькове
04.07.2026
НМТ-2026: сколько 200-бальников на Харьковщине, предметы-лидеры
30.06.2026
600 баллов на НМТ заработала харьковчанка: подробности о рекордсменке
20.06.2026
Новые математические термины в Украине: что еще придумала пропаганда РФ
13.06.2026
Еще один максимум по НМТ: ученица из Богодухова написала английский на 200


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «211 оценок в 200 баллов получили участники НМТ из Харьковской области», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 августа 2026 в 14:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Больше всего 200 баллов набрали при оценивании английского языка, сообщает ХОВА.".