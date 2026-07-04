НМТ-2026: сколько 200-бальников на Харьковщине, предметы-лидеры

На Харьковщине подвели промежуточные результаты национального мультипредметного теста. В ХОВА уточнили, что сейчас завершен основной этап сдачи НМТ.

Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что по сравнению с прошлым годом выпускники региона демонстрируют значительное улучшение результатов. По данным ХОВА, в этом году на Харьковщине насчитывается 16553 выпускника — это на 1264 больше, чем в 2025 году, когда школу закончили 15289 одиннадцатиклассников. Для участия в основной сессии НМТ зарегистрировались 16012 человек, тогда как в прошлом году их было 14415.

Среди зарегистрированных на НМТ 11103 — выпускники этого года, что на 595 больше, чем в 2025 году. Также возросло количество выпускников прошлых лет, решивших сдавать тестирование: с 3907 до 4909 человек.

«Одним из важнейших показателей качества образования являются максимальные результаты тестирования. В 2026 году участники НМТ с Харьковщины получили 208 максимальных оценок в 200 баллов, тогда как годом ранее таких результатов было 109. Таким образом, количество самых высоких результатов выросло почти вдвое. Также почти вдвое увеличилось количество участников, получивших хотя бы один результат в 200 баллов. Если в 2025 году таких было 99 человек, то в этом – уже 195», — сообщили в ХОВА.

Сразу три максимальных результата по разным предметам получил один участник НМТ. Еще 11 выпускников набрали по два результата в 200 баллов (в прошлом году таких было шесть). Наиболее многочисленной остается категория участников, получивших один максимальный результат: их количество выросло с 91 до 183 человек.

Отдельно в ХОВА обратили внимание на выпускников прошлых лет, которые также успешно сдали тестирование. В 2026 году 15 из них получили максимальные 200 баллов, в то время как в 2025 году таких было 13.

Больше всего максимальных результатов, как и в прошлом году, участники получили по математике — 48 в 2026 году против 35 в 2025-м. На втором месте традиционно английский язык – 31 результат в 200 баллов (в прошлом году – 29). В 2025 году тройку лидеров также замыкал украинский язык с 25 максимальными результатами.