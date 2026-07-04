Live

НМТ-2026: сколько 200-бальников на Харьковщине, предметы-лидеры

Общество 20:00   04.07.2026
Виктория Яковенко
НМТ-2026: сколько 200-бальников на Харьковщине, предметы-лидеры

На Харьковщине подвели промежуточные результаты национального мультипредметного теста. В ХОВА уточнили, что сейчас завершен основной этап сдачи НМТ.

Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что по сравнению с прошлым годом выпускники региона демонстрируют значительное улучшение результатов. По данным ХОВА, в этом году на Харьковщине насчитывается 16553 выпускника — это на 1264 больше, чем в 2025 году, когда школу закончили 15289 одиннадцатиклассников. Для участия в основной сессии НМТ зарегистрировались 16012 человек, тогда как в прошлом году их было 14415.

Среди зарегистрированных на НМТ 11103 — выпускники этого года, что на 595 больше, чем в 2025 году. Также возросло количество выпускников прошлых лет, решивших сдавать тестирование: с 3907 до 4909 человек.

«Одним из важнейших показателей качества образования являются максимальные результаты тестирования. В 2026 году участники НМТ с Харьковщины получили 208 максимальных оценок в 200 баллов, тогда как годом ранее таких результатов было 109. Таким образом, количество самых высоких результатов выросло почти вдвое. Также почти вдвое увеличилось количество участников, получивших хотя бы один результат в 200 баллов. Если в 2025 году таких было 99 человек, то в этом – уже 195», — сообщили в ХОВА.

Сразу три максимальных результата по разным предметам получил один участник НМТ. Еще 11 выпускников набрали по два результата в 200 баллов (в прошлом году таких было шесть). Наиболее многочисленной остается категория участников, получивших один максимальный результат: их количество выросло с 91 до 183 человек.

Отдельно в ХОВА обратили внимание на выпускников прошлых лет, которые также успешно сдали тестирование. В 2026 году 15 из них получили максимальные 200 баллов, в то время как в 2025 году таких было 13.

Больше всего максимальных результатов, как и в прошлом году, участники получили по математике — 48 в 2026 году против 35 в 2025-м. На втором месте традиционно английский язык – 31 результат в 200 баллов (в прошлом году – 29). В 2025 году тройку лидеров также замыкал украинский язык с 25 максимальными результатами.

Читайте также: 600 баллов на НМТ заработала харьковчанка: подробности о рекордсменке

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Реактивный «Шахед» ударил по предприятию в Харькове (дополняется)
Реактивный «Шахед» ударил по предприятию в Харькове (дополняется)
04.07.2026, 13:01
Новости Харькова – главное 4 июля: умерла девочка, удар реактивного «Шахеда»
Новости Харькова – главное 4 июля: умерла девочка, удар реактивного «Шахеда»
04.07.2026, 19:04
Имеют ли войска РФ продвижение на Харьковщине – данные ISW
Имеют ли войска РФ продвижение на Харьковщине – данные ISW
04.07.2026, 08:12
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в воскресенье
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в воскресенье
04.07.2026, 17:49
В больнице умерла девочка, пострадавшая из-за удара по Лозовой 3 июля
В больнице умерла девочка, пострадавшая из-за удара по Лозовой 3 июля
04.07.2026, 13:14
НМТ-2026: сколько 200-бальников на Харьковщине, предметы-лидеры
НМТ-2026: сколько 200-бальников на Харьковщине, предметы-лидеры
04.07.2026, 20:00

Новости по теме:

04.07.2026
На Харьковщине пьяный водитель убегал от копов, врезался в дерево и погиб
04.07.2026
Где сегодня, 4 июля, атаковали войска РФ на Харьковщине: данные ГШ на 16:00
04.07.2026
Железнодорожники успели спрятаться: что атаковал вражеский БпЛА на Харьковщине
04.07.2026
Электрички между Харьковом и Берестином курсируют с изменениями: подробности
04.07.2026
«Гроб купила себе»: бабушку на квадроцикле эвакуировали из Белого Колодезя 📹


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «НМТ-2026: сколько 200-бальников на Харьковщине, предметы-лидеры», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 июля 2026 в 20:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине подвели промежуточные результаты национального мультипредметного теста. В ХОВА уточнили, что сейчас завершен основной этап сдачи НМТ.".