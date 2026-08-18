Live

Военные, бизнесмен и директор ХНАТОБа: кто в списке новых почетных харьковчан

Политика 19:17   18.08.2026
Елена Нагорная
Военные, бизнесмен и директор ХНАТОБа: кто в списке новых почетных харьковчан

В этом году звание «Почетный гражданин города Харькова» планируют присвоить девяти деятелям — военным, ученым, чиновнице, бизнесмену, энергетику и директору ХНАТОБа. Кандидатуры объявил экспертный совет, а окончательно их должны утверждить депутаты горсовета на внеочередной сессии 19 августа.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, в список кандидатов вошли:

  • Алексей Хильченко — Герой Украины, полковник, командир воинской части 3017 2-го корпуса НГУ «Хартия». С первых дней полномасштабного вторжения его подразделение обороняло Харьков и участвовало в освобождении северных территорий области.

  • Андрей Царенко — Герой Украины, полковник, начальник разведывательного управления 16-го армейского корпуса ОК «Север» СВ ВСУ. Участвовал в обороне Харькова, деоккупации населенных пунктов региона и боях в Донецкой области.

  • Виталий Нащубский — полковник, командир 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко. Его подразделения отражают штурмы противника и сдерживают врага на подступах к Харькову.

    Facebook 92-й бригады

  • Владимир Журавель — президент Национальной академии правовых наук Украины, профессор НЮУ им. Ярослава Мудрого и ННЦ «Институт судебных экспертиз им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса». Инициатор международных научных форумов и сохранения Президиума НАПрНУ в Харькове во время войны.

  • Евгений Сокол — доктор технических наук, профессор, ректор НТУ «ХПИ» (2015–2026 гг.) и советник ректора. Под его руководством вуз реализовал образовательные и структурные реформы и укрепил позиции в международных рейтингах.

  • Галина Баева — начальник ГУ Пенсионного фонда Украины в Харьковской области. С весны 2024 года координирует работу системы соцзащиты прифронтового региона и занимается цифровизацией услуг фонда.

  • Александр Лобановский — директор по развитию ООО «УКР-ТРЕЙД», депутат Харьковского горсовета 8 созыва, основатель сети супермаркетов «Класс». Обеспечил бесперебойную работу сети в условиях войны, восстановление поврежденных магазинов и помощь защитникам и гражданским.

  • Алексей Ганус — технический директор АО «Харьковоблэнерго». Непосредственно руководил восстановлением поврежденных электросетей, подстанций и объектов на деоккупированных территориях Харькова и области.

    Фото: Харьковоблэнерго

     

  • Игорь Тулузов — генеральный директор – художественный руководитель ХНАТОБ им. Н. В. Лысенко, кандидат физико-математических наук. Организатор благотворительных концертов в поддержку ВСУ и переселенцев, а также культурного представительства Украины в 16 странах мира.

    Фото: ХНАТОБ / СХІД OPERA

«В самые сложные для Харькова времена эти люди были рядом с городом — защищали его, работали ради его развития и поддерживали харьковчан, — подчеркнул мэр Игорь Терехов. — Это военные, защищавшие Харьков на поле боя, а также представители науки и образования, социальной защиты, предпринимательства, энергетики и культуры. Каждый из них своей профессиональной, общественной и волонтерской деятельностью сделал весомый вклад в укрепление Харькова и всей Украины».

Читайте также: Терехов созывает сессию в Харькове: какие вопросы рассмотрят депутаты

Автор: Елена Нагорная

Популярно

Реакция Зеленского на удар по Печенегам, прилетели две ракеты (фото)
Реакция Зеленского на удар по Печенегам, прилетели две ракеты (фото)
18.08.2026, 15:39
Новости Харькова — главное 18 августа: удар по Печенегам, псевдосборы
Новости Харькова — главное 18 августа: удар по Печенегам, псевдосборы
18.08.2026, 18:02
Трассу перекрывали на Харьковщине после удара по Печенегам
Трассу перекрывали на Харьковщине после удара по Печенегам
18.08.2026, 16:29
В прокуратуре показали последствия обстрела АЗС в Харькове (фото)
В прокуратуре показали последствия обстрела АЗС в Харькове (фото)
18.08.2026, 09:07
Ночью РФ атаковала Харьков – куда прилетело
Ночью РФ атаковала Харьков – куда прилетело
18.08.2026, 07:18
Военные, бизнесмен и директор ХНАТОБа: кто в списке новых почетных харьковчан
Военные, бизнесмен и директор ХНАТОБа: кто в списке новых почетных харьковчан
18.08.2026, 19:17

Новости по теме:

18.08.2026
Маршрутка с людьми и грузовик столкнулись под Харьковом: пятеро пострадавших
18.08.2026
На севере Харьковщины расширили зону эвакуации: детей вывезут принудительно
18.08.2026
Как и прогнозировали: экс-мэр Купянска Беседин стал замом Синегубова
18.08.2026
Возле домов на Салтовке взорвали дымовые шашки: полиция ищет, кто это сделал
18.08.2026
Стало известно, когда откроют праздничные локации в центре Харькова (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Военные, бизнесмен и директор ХНАТОБа: кто в списке новых почетных харьковчан», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 августа 2026 в 19:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В этом году звание «Почетный гражданин города Харькова» планируют присвоить девяти деятелям — военным, ученым, чиновнице, бизнесмену, энергетику и директору ХНАТОБа.".