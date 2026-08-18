Военные, бизнесмен и директор ХНАТОБа: кто в списке новых почетных харьковчан

В этом году звание «Почетный гражданин города Харькова» планируют присвоить девяти деятелям — военным, ученым, чиновнице, бизнесмену, энергетику и директору ХНАТОБа. Кандидатуры объявил экспертный совет, а окончательно их должны утверждить депутаты горсовета на внеочередной сессии 19 августа.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, в список кандидатов вошли:

Алексей Хильченко — Герой Украины, полковник, командир воинской части 3017 2-го корпуса НГУ «Хартия». С первых дней полномасштабного вторжения его подразделение обороняло Харьков и участвовало в освобождении северных территорий области.

Андрей Царенко — Герой Украины, полковник, начальник разведывательного управления 16-го армейского корпуса ОК «Север» СВ ВСУ. Участвовал в обороне Харькова, деоккупации населенных пунктов региона и боях в Донецкой области.

Виталий Нащубский — полковник, командир 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко. Его подразделения отражают штурмы противника и сдерживают врага на подступах к Харькову.

Владимир Журавель — президент Национальной академии правовых наук Украины, профессор НЮУ им. Ярослава Мудрого и ННЦ «Институт судебных экспертиз им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса». Инициатор международных научных форумов и сохранения Президиума НАПрНУ в Харькове во время войны.

Евгений Сокол — доктор технических наук, профессор, ректор НТУ «ХПИ» (2015–2026 гг.) и советник ректора. Под его руководством вуз реализовал образовательные и структурные реформы и укрепил позиции в международных рейтингах.

Галина Баева — начальник ГУ Пенсионного фонда Украины в Харьковской области. С весны 2024 года координирует работу системы соцзащиты прифронтового региона и занимается цифровизацией услуг фонда.

Александр Лобановский — директор по развитию ООО «УКР-ТРЕЙД», депутат Харьковского горсовета 8 созыва, основатель сети супермаркетов «Класс». Обеспечил бесперебойную работу сети в условиях войны, восстановление поврежденных магазинов и помощь защитникам и гражданским.

Алексей Ганус — технический директор АО «Харьковоблэнерго». Непосредственно руководил восстановлением поврежденных электросетей, подстанций и объектов на деоккупированных территориях Харькова и области.

Игорь Тулузов — генеральный директор – художественный руководитель ХНАТОБ им. Н. В. Лысенко, кандидат физико-математических наук. Организатор благотворительных концертов в поддержку ВСУ и переселенцев, а также культурного представительства Украины в 16 странах мира.

«В самые сложные для Харькова времена эти люди были рядом с городом — защищали его, работали ради его развития и поддерживали харьковчан, — подчеркнул мэр Игорь Терехов. — Это военные, защищавшие Харьков на поле боя, а также представители науки и образования, социальной защиты, предпринимательства, энергетики и культуры. Каждый из них своей профессиональной, общественной и волонтерской деятельностью сделал весомый вклад в укрепление Харькова и всей Украины».