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Пятихатки, Саржин Яр: где появятся новые модульные укрытия в Харькове

Харьков 19:20   02.10.2026
Татьяна Литвина
Пятихатки, Саржин Яр: где появятся новые модульные укрытия в Харькове Фото: Харьковский городской совет

Дополнительные блочно-модульные укрытия закупают городские власти Харькова. Три новых укрытия уже есть, продолжаются тендеры за приобретение еще нескольких, сообщила пресс-служба горсовета.

Это связано с усилением ударов по Харькову. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город уже закупил три таких укрытия. Одно из них уже установили на остановке общественного транспорта в Пятихатках, которые все чаще подвергаются атакам FPV-дронов.

Сейчас продолжаются тендеры на закупку еще нескольких. Их будут устанавливать там, где в этом наибольшая потребность. В частности, один из них планируется разместить в Саржином Яру.

«Харьков требует еще много укрытий. Денег не хватает, но мы будем постоянно увеличивать их количество и закупать новые модульные укрытия. Чтобы снизить стоимость, проводим тендеры», – отметил Игорь Терехов.

Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения Харьков первым разработал проектно-сметную документацию и установил блочно-модульное укрытие. Этим опытом городские власти поделились с Херсоном, Запорожьем и другими прифронтовыми городами.

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Напомним, в Ассоциации частных работодателей  «Объективу» рассказали, почему бизнес до сих пор перешел на хранение продукции под землей в виду участившихся обстрелов складов. Оказывается, харьковские бизнесмены уже изучали этот вопрос, исследовали подобные проекты, реализованные в предыдущие годы. Но пока построить подземный склад своими силами невозможно, потому что существенно упали поступления.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2026 в 19:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дополнительные блочно-модульные укрытия закупают городские власти Харькова. Три новых укрытия уже есть, продолжаются тендеры за приобретение еще нескольких".