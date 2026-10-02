Пятихатки, Саржин Яр: где появятся новые модульные укрытия в Харькове

Дополнительные блочно-модульные укрытия закупают городские власти Харькова. Три новых укрытия уже есть, продолжаются тендеры за приобретение еще нескольких, сообщила пресс-служба горсовета.

Это связано с усилением ударов по Харькову. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город уже закупил три таких укрытия. Одно из них уже установили на остановке общественного транспорта в Пятихатках, которые все чаще подвергаются атакам FPV-дронов.

Сейчас продолжаются тендеры на закупку еще нескольких. Их будут устанавливать там, где в этом наибольшая потребность. В частности, один из них планируется разместить в Саржином Яру.

«Харьков требует еще много укрытий. Денег не хватает, но мы будем постоянно увеличивать их количество и закупать новые модульные укрытия. Чтобы снизить стоимость, проводим тендеры», – отметил Игорь Терехов.

Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения Харьков первым разработал проектно-сметную документацию и установил блочно-модульное укрытие. Этим опытом городские власти поделились с Херсоном, Запорожьем и другими прифронтовыми городами.

Напомним, в Ассоциации частных работодателей «Объективу» рассказали, почему бизнес до сих пор перешел на хранение продукции под землей в виду участившихся обстрелов складов. Оказывается, харьковские бизнесмены уже изучали этот вопрос, исследовали подобные проекты, реализованные в предыдущие годы. Но пока построить подземный склад своими силами невозможно, потому что существенно упали поступления.