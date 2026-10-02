Выезжают ли люди из Харькова и паникуют ли горожане — Терехов

Никакой паники сейчас у харьковчан нет, констатировал мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

Он отметил, что в городе находится 1,4 млн человек, среди них — 225 тысяч переселенцев.

«Мы не наблюдаем сегодня какой-то тенденции, чтобы люди выезжали. Наоборот, понимаем, что люди возвращаются, если есть возможность быть в Харькове», — подчеркнул городской голова.

Терехов также очень осторожно рассказал о подготовке города к зиме. Говорит: коммунальщики делают все возможное.

«Но не все зависит от нашей подготовки, очень многое зависит от интенсивности обстрелов, точности попаданий россиян. Кроме этого, очень важна система ПВО, эшелонированная система ПВО. Здесь мы сотрудничаем с нашими военными. Сценарии могут быть очень разными. Будем работать, делаем все возможное, чтобы пройти отопительный сезон», — сказал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»