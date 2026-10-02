“Энергетические острова” – не панацея от всех бед” – Терехов (видео)

В Харькове продолжается работа по созданию «энергетических островов», которые помогли пройти городу предыдущий отопительный сезон, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Энергетические острова» — это не панацея от всех бед, которые могут быть. Мы создаем их. «Энергетический остров» позволяет сегодня автономно существовать определенным микрорайонам Харькова. Это очень сложная работа. Она долговременная”, — отметил Терехов.

Он также уточнил, что сегодня невозможно сделать энергетический остров для всего Харькова. Но определенные районы запитывают благодаря этой системы.

«Да, мы очень много делаем: и устанавливаем блочно-модульные котельные, когенерационное оборудование. И вы помните, что было очень много попаданий по генерации в Харькове. Мы оставались совсем без генерации. И благодаря этим «энергетическим островам», мы пережили ту зиму, которая была», — добавил городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»