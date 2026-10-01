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Реактивный «Шахед» ударил по Харькову: что известно

Происшествия 21:50   01.10.2026
Оксана Горун
Реактивный «Шахед» ударил по Харькову: что известно

Взрыв раздался в Харькове около 21:20 1 октября. Мэр города Игорь Терехов сообщил о «прилете».

«Реактивным «Шахедом» враг ударил по Основянскому району. Последствия изучаем», — написал Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что информация о пострадавших не поступала.

Перед этим в Харькове был еще один «прилет» — ударного дрона в Киевском районе. О пострадавших или разрушениях информации не было.

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Отметим, реактивными дронами российская армия в последний месяц активно атакует Киев. А накануне технологический советник президента Сергей Бескрестнов сообщил, что РФ впервые применила боезаряд кумулятивно-режущей специальной нагрузки — с помощью него уничтожили опору высоковольтной ЛЭП в Киеве.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2026 в 21:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв раздался в Харькове около 21:20 1 октября. Мэр города Игорь Терехов сообщил о «прилете»".