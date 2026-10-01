Реактивный «Шахед» ударил по Харькову: что известно

Взрыв раздался в Харькове около 21:20 1 октября. Мэр города Игорь Терехов сообщил о «прилете».

«Реактивным «Шахедом» враг ударил по Основянскому району. Последствия изучаем», — написал Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что информация о пострадавших не поступала.

Перед этим в Харькове был еще один «прилет» — ударного дрона в Киевском районе. О пострадавших или разрушениях информации не было.

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Отметим, реактивными дронами российская армия в последний месяц активно атакует Киев. А накануне технологический советник президента Сергей Бескрестнов сообщил, что РФ впервые применила боезаряд кумулятивно-режущей специальной нагрузки — с помощью него уничтожили опору высоковольтной ЛЭП в Киеве.