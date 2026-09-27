Сегодня 27 сентября 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня в Украине – День машиностроителя, День дошкольного образования (или День воспитателя) и День туризма. В этот день в 1529 году началась осада Вены войсками Османской империи. В 1885-м начал работу будущий НТУ «Харьковский политехнический институт». В 1908-м на заводе «Ford Piquette Avenue» в Детройте началось производство Ford Model T. В 1937-м в США открыли первую школу Санта-Клаусов. В 1939-м Германия захватила Польшу, а в 1940-м заключила Тройственный союз с Италией и Японией. В 1986-м в США произошла «Катастрофа воздушных шаров». В 2022-м ГУР официально заявил об освобождении Купянска-Узлового.

Праздники и памятные даты 27 сентября

В последнее воскресенье сентября отмечают Всеукраинский день дошкольного образования или День воспитателя, День машиностроителя и День города Мелитополь. В мире — это Всемирный день мигрантов и беженцев (основанный Католической церковью), Всемирный день здоровья сетчатки, Международный день глухих и Всемирный день рек.

27 сентября – Международный день дочерей, Всемирный день туризма и День туризма в Украине.

Также сегодня: День независимости республики Туркменистан, Всемирный день без мяса, День чешского пива.

27 сентября в истории

27 сентября 1529 года началась осада Вены войсками Османской империи. Подробнее.

27 сентября 1885 года считается днем основания Харьковского политехнического института (ныне – Национальный технический университет «ХПИ», а в момент основания – Технологический институт). Подробнее.

27 сентября 1908 года на заводе «Ford Piquette Avenue» в Детройте началось производство Ford Model T. В этот день там собрали первый автомобиль этой модели. Эта разработка Генри Форда знаменита тем, что стала первым реально массовым автомобилем в США.

«Этот автомобиль стал кульминацией стремления Генри Форда разработать недорогое, эффективное и надежное транспортное средство, которое сделало бы владение автомобилем доступным для гораздо большего количества людей. Однако даже такой заядлый оптимист, как Генри Форд, не мог предвидеть огромного успеха и далекоидущих изменений, которые повлечет за собой этот довольно простой новый автомобиль», — отмечают в Музее Форда.

Ford Model T в 1908 году стоила 850 долларов, и на тот момент ее могли позволить себе далеко не все американцы. Производителям удалось постепенно снизить цену благодаря инженерным решениям, упрощавшим производство. Но настоящий прорыв произошел после внедрения подвижной сборочной линии.

«Форд вскоре понял, что может продать столько Model T, сколько сможет изготовить, но хотел иметь возможность производить столько автомобилей, сколько сможет продать. Спрос на Model T быстро превысил мощности завода на Пикет-авеню в Детройте, построенного в 1904 году. Форд построил огромный новый завод в Хайленд-Парке, чуть севернее границы с Детройтом, и переехал туда в 1910 году. В Хайленд-Парке инженеры Ford Motor Company постоянно стремились к двойной цели: увеличению производства и снижению издержек. К концу 1913 года это стремление привело к созданию подвижной сборочной линии – разработки, которая была столь же важной, как и сама Model T. К октябрю 1922 года новую Model T можно было приобрести менее чем за 300 долларов, и Ford имел 50% американского рынка», – отмечают в Музее Форда.

27 сентября 1937 года в США открыли первую школу для Санта-Клаусов. Ее основал в городке Альбион местный фермер Чарльз Говард. Подробнее.

27 сентября 1939 года немцы захватили Варшаву. Подробнее.

27 сентября 1940 года заключен Тройственный (или Берлинский) пакт между нацистской Германией, фашистской Италией и Японской империей. Подробнее.

27 сентября 1986 года произошла так называемая «Катастрофа воздушных шаров» в Кливленде (США). Подробнее.

27 сентября 2001 года правительство Норвегии учредило Абелевскую премию — международную премию для математиков, которая по размеру близка к Нобелевской. Подробнее.

27 сентября 2022 года Главное управление разведки Минобороны Украины официально подтвердило освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Ведомство опубликовало видео, как один из командиров «Kraken» Сергей Величко (Чили) поднимает Государственный Флаг Украины в населенном пункте.

Церковный праздник 27 сентября

27 сентября чтят память мученика Каллистрата и его воинов: Гимнасия и других. Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день гремит гром, то зима будет мягкой и бесснежной.

Если листья с деревьев уже опали, то осень будет теплой, а зима – снежной.

Что нельзя делать 27 сентября

Нельзя выходить из дома после заката.

Нельзя давать и брать деньги взаймы.