Сегодня 27 сентября: какой праздник и день в истории

27 сентября – День туризма. В этот день в 2022-м ГУР официально заявил об освобождении Купянска-Узлового. В 1986-м в США произошла «Катастрофа воздушных шаров». В 1939 году Германия захватила Польшу, а в 1940 году заключила Тройственный союз с Италией и Японией. В 1937-м в США открыли первую школу Санта-Клаусов. В 1885-м начал работу будущий НТУ «Харьковский политехнический институт».

Праздники и памятные даты 27 сентября

27 сентября – Всемирный день туризма и День туризма в Украине, часть дошкольных учреждений в Украине в этот день отмечает День воспитателя (также его празднуют в последнее воскресенье месяца — в этом году это 29 сентября).

Также отмечают: День чешского пива, Всемирный день без мяса.

27 сентября в истории

27 сентября 1885 года считается днем основания Харьковского политехнического института (ныне – Национальный технический университет «ХПИ», а в момент основания – Технологический институт). Подробнее.

27 сентября 1937 года в США открыли первую школу для Санта-Клаусов. Ее основал в городке Альбион местный фермер Чарльз Говард. Подробнее.

27 сентября 1939 года немцы захватили Варшаву. Подробнее.

27 сентября 1940 года заключен Тройственный (или Берлинский) пакт между нацистской Германией, фашистской Италией и Японской империей. Подробнее.

27 сентября 1986 года произошла так называемая «Катастрофа воздушных шаров» в Кливленде (США). Попытка установить рекорд и собрать деньги на доброе дело во время ежегодного фестиваля завершилась ударом по экологии, многочисленными судебными исками, а по некоторым утверждениям даже привела к гибели двух человек.

Все началось с идеи известной в США международной сети некоммерческих организаций «United Way» организовать оригинальный рекламный трюк для сбора средств. Во время традиционного фестиваля в Кливленде (Огайо) решили побить мировой рекорд, одновременно выпустив в небо 1,5 миллиона воздушных шариков. Предыдущий рекорд установили годом ранее на 30-летии Диснейленда – и там все произошло без проблем.

«Balloonfest’86» координировала компания из Лос-Анджелеса во главе с Требом Хайнингом «Balloonart by Treb», которая потратила полгода на подготовку к мероприятию. Прямоугольную конструкцию размером с городской квартал установили для размещения воздушных шаров в юго-западном квадранте Общественной площади Кливленда. Она имела размеры 250 на 150 футов (76 на 46 м), была три этажа высотой. Ее покрывала цельная сеть из плетеного материала. Внутри 2500 волонтеров — преимущественно учеников средней школы — потратили много часов, наполняя воздушные шары гелием», — описывает механику подготовки будущего шоу англоязычная «Википедия».

Грандиозный запуск запланировали на субботу, 27 сентября. Погода в этот день начала ухудшаться — приближался ливень, так что шарики выпустили по времени несколько раньше, чем планировали. Это не помешало собраться на мероприятии около 100 тысячам зрителей. Шарики начали подниматься в небо – и тут-то и случилась катастрофа. Вместо того чтобы набирать высоту и разлетаться в разные стороны, из-за начинающегося дождя шарики начали массово падать на землю, а также – в озеро Эри.

В результате: вода и берега озера были загрязнены; на дорогах начались ДТП из-за того, что водители отвлекались на «шариковый дождь» и не видели, куда едут; местный аэропорт вынужден был закрыть взлетно-посадочную полосу, чтобы расчистить ее. Самым тяжелым следствием (впрочем, подвергающимся сомнениям) стала гибель двух рыбаков на озере Эри. Спасатели, которые должны были искать пропавших без вести мужчин накануне, заявили, что воздушные шарики затрудняют поиски – как с неба (для вертолета), так и с воды, не давая увидеть, кто есть в озере. 29 сентября тела погибших рыбаков вынесло на берег. Однако в интервью в 2024 году руководитель программы поиска и спасения района береговой охраны Роджер Райс заявил, что «Катастрофа шариков» не была причиной гибели рыбаков. Но в 1986-м, «по горячим следам», жена одного из погибших подала иск на «United Way» и компанию, которая организовывала запуск шариков. Женщина требовала компенсацию в 3,2 млн долларов. Условия, на которых с ней в итоге договорились, не разглашали. Также неизвестно, сколько в итоге получил другой истец – владелец арабских лошадей из Огайо. Он заявил, что падение шариков на пастбище испугало животных, и те получили «необратимые травмы». Требовал возмещения в 100 тысяч долларов.

27 сентября 2001 года правительство Норвегии учредило Абелевскую премию — международную премию для математиков, которая по размеру близка к Нобелевской. Подробнее.

27 сентября 2022 года Главное управление разведки Минобороны Украины официально подтвердило освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Ведомство опубликовало видео, как один из командиров «Kraken» Сергей Величко (Чили) поднимает Государственный Флаг Украины в населенном пункте.

Церковный праздник 27 сентября

27 сентября чтят память мученика Каллистрата и его воинов: Гимнасия и других. Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день гремит гром, то зима будет мягкой и бесснежной.

Если листья с деревьев уже опали, то осень будет теплой, а зима – снежной.

Что нельзя делать 27 сентября

Нельзя выходить из дома после заката.

Нельзя давать и брать деньги взаймы.