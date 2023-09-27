Сегодня 27 сентября: какой праздник и день в истории

27 сентября в Украине и мире – День туризма. В этот день год назад ГУР официально заявило об освобождении Купянска-Узлового. В 1885 году начал работу будущий НТУ «Харьковский политехнический институт». В 1937 году в США открыли первую школу Санта-Клаусов. В 1939-м Германия захватила Польшу, а в 1940-м заключила Тройственный союз с Италией и Японией. В 2001-м правительство Норвегии учредило Абелевскую премию.

Праздники и памятные даты 27 сентября

27 сентября — Всемирный день туризма и День туризма в Украине.

Также в мире отмечают: День «Обними вегетарианца», Европейский день борьбы с миеломой, Всемирный день школьного молока (последняя среда сентября каждого года), Всемирный день без мяса, День чешского пива.

27 сентября в истории

27 сентября 1885 года считается днем основания Харьковского политехнического института (ныне – Национальный технический университет «ХПИ», а в момент основания – Технологический институт).

Вопросы создания такого университета в Харькове рассматривали, начиная с 1870 года. В 1871-м на собрании Харьковского городского общества уже предметно обсудили вопросы строительства и решили пожертвовать 50 тысяч рублей на приобретение земли и создание института. Наблюдать за ведением строительства должен был Харьковский строительный комитет. Первым учебным годом в новом вузе стал 1885-й. В августе провели первый набор студентов. Изначально учиться взяли 125 человек: 85 – на механическое отделение и 40 – на химическое. Высшее образование не было бесплатным: слушатели платили по 50 рублей в год. Годовщину вуза отмечают, отталкиваясь от даты его открытия – 27 (или по старому стилю 14) сентября.

27 сентября 1937 года в США открыли первую школу для Санта-Клаусов. Ее основал в городке Альбион местный фермер Чарльз Говард.

Он был недоволен тем, что местные Санты не соответствовали «духу Рождества»: часто ходили в потертых костюмах и с дешевыми бородами, более того – даже не могли ответить на простые вопросы детей об оленях. Он решил, что сам будет учить Сант, чтобы те стали более «профессиональными». По информации общественной организации «Школа Санта-Клауса Чарльза Говарда», для начала на обучение к нему записались только три человека: его друг, сосед и (неожиданно) сварщик из Нью-Джерси. Однако такая сомнительная популярность идеи не разочаровала Чарльза. Постепенно он превратил свой двор в Рождественский парк – с поездом и несколькими оленями. Сюда стали съезжаться дети, преодолевавшие много километров, чтобы побывать в гостях у «настоящего Санты». Чарльз был главным Санта-Клаусом на параде ко Дню благодарения «Macy’s» и, пожалуй, самым известным Сантой в США с 1948 по 1965 год. А основанную им школу в 1960-х передал преемнику – также известному Санте Нейту Доану. Он перевел учебный процесс рождественских волшебников в свой родной Бэй-Сити в Мичигане. Сейчас школой руководят супруги Том и Холли Валент, ежегодно в ней учится около 300 будущих Сант.

27 сентября 1939 года немцы, ворвавшиеся на территорию Польши только 1 сентября, уже захватили Варшаву. Уже на следующий день нацистская Германия и СССР, вторгшийся на территорию Польши 17 сентября, заключили «Договор о дружбе и границе». Страны-агрессоры разделили Польшу пополам и установили общую сухопутную границу, которой между ними до сих пор не было. Именно через нее в 1941-м нацисты нападут на бывших советских союзников.

27 сентября 1940 года заключен Тройственный (или Берлинский) пакт между нацистской Германией, фашистской Италией и Японской империей. Он оформил военный союз, объединивший агрессоров Второй мировой войны – «Страны Оси».

Договор с союзниками нацисты заключили на 10 лет. В нем прямо была прописана не только политическая и экономическая, но и военная взаимная поддержка. Хотя при этом сохранялся совершенно неправдоподобный на фоне событий 1939-1940 годов пассаж, что участники договора «исполнены желания продемонстрировать свою непреклонную волю к миру во всем мире».

Кроме формального проявления «миролюбия», вся суть договора была совершенно откровенным заявлением о намерениях покорить если не весь мир, то, по крайней мере, весь континент. Стороны назвали этот процесс «установлением нового порядка». В первых двух пунктах пакта «Страны Оси» определились, что: 1) Германия и Италия будут устанавливать новый порядок в Европе (а Япония «признает и уважает» их «руководящее положение» в этом процессе); 2) Япония будет устанавливать новый порядок в Великой Восточной Азии (Германия и Италия, соответственно, «признают и уважают»). Отдельный пункт пакта (5-й) был посвящен СССР. Он определял, что статьи договора не затрагивают политический курс, который существует между каждым из участников пакта и СССР. Германия на тот момент тщательно изображала союзнические отношения с советским руководством, даже пригласив его принять участие в распределении «английского наследия» — то есть колоний в Иране и Индии (что, конечно, было средством отвлечь внимание и силы «союзника» подальше от предстоящей линии фронта с ним в Европе). Переговоры с СССР о присоединении к «Странам Оси» потерпели фиаско, ведь требования советского руководства явно не совпадали с интересами других участников Тройственного пакта.

27 сентября 2001 года правительство Норвегии учредило Абелевскую премию — международную премию для математиков, которая по размеру близка к Нобелевской. Названа премия в честь известного норвежского математика Нильса Хенрика Абеля. А сама идея ее основания возникла гораздо раньше, чем воплотилась в жизнь. Еще в 1899 году ввести Абелевскую премию (к 100-летию Абеля) предлагал также известный норвежский математик Софус Ли. Он узнал, что Альфред Нобель в своем завещании по поводу основания премий для ученых, «обошел» математиков. Ли хотел исправить эту несправедливость. Он даже провел довольно успешные переговоры со шведским королем, и тот согласился финансировать премию, разрабатывался устав. Однако после смерти Ли и разъединения Соединенного королевства Швеции и Норвегии (в 1905-м) эту идею надолго забросили. К ней вернулись только в 2001 году – и сразу реализовали. Впервые Абелевскую премию присудили в 2003-м. Вручает ее традиционно король Норвегии.

27 сентября 2022 года Главное управление разведки Минобороны Украины официально подтвердило освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Хотя сообщения о том, что населенный пункт деоккупирован, появились раньше. Ведомство опубликовало видео, как один из командиров «Kraken» Сергей Величко (Чили) поднимает Государственный Флаг Украины в населенном пункте.

Церковный праздник 27 сентября

27 сентября по новому церковному календарю православные в Украине чтят память мученика Каллистрата и его воинов: Гимнасия и других. Дед святого Калистрата Неоскор служил в Палестине под руководством прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Он был свидетелем страданий Христа, его смерти и Воскресения. Неоскор стал христианином и передал эту веру потомкам. Калистрат был воином. Однажды его побратим услышал ночью, как Калистрат молится и произносит имя Иисуса Христа, и донес на него военачальнику. Военачальник заставлял своего подчиненного принести жертву идолам, тот отказывался. Тогда его подвергли продолжительным пыткам. Наконец Калистрата зашили в кожаный мешок и бросили в море. Но мешок разорвался об острые камни, а дельфины помогли святому выбраться на берег невредимым. Увидев такое чудо, 49 воинов уверовали в Христа. Военачальник отправил и Калистрата, и воинов в темницу. А после пыток им связали руки и ноги и бросили в пруд. Но веревки разорвались, и все остались живы. Здесь произошло еще одно чудо: над головами мучеников появился светлый венец, и все услышали голос: «Мужайся, Калистрат, со стадом твоим, и иди успокоиться в вечных селениях». Одновременно земля дрогнула, а языческий идол неподалеку разбился. После этого еще 135 воинов уверовали в Христа. Поэтому военачальник испугался взбудоражить все войско. Он не стал судить такое количество воинов. А Калистрата с его 49 воинами снова бросил в тюрьму. Ночью их изрубили мечами. Впоследствии 135 воинов похоронили останки своих побратимов.

Народные приметы

Если в этот день гремит гром, то зима будет мягкой и бесснежной.

Если листья с деревьев уже опали, то осень будет теплой, а зима – снежной.

Что нельзя делать 27 сентября

Нельзя выходить из дома после заката.

Нельзя давать и брать деньги взаймы.