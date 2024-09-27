Сьогодні 27 вересня: яке свято та день в історії

27 вересня – День туризму. Цього дня у 2022-му ГУР офіційно заявив про звільнення Куп’янська-Вузлового. У 1986-му в США сталася “Катастрофа повітряних кульок”. У 1939 році Німеччина захопила Польщу, а в 1940-му уклала Потрійний союз з Італією та Японією. У 1937-му в США відкрили першу школу Санта-Клаусів. У 1885-му розпочав роботу майбутній НТУ “Харківський політехнічний інститут”.

Свята та пам’ятні дати 27 вересня

27 вересня – Всесвітній день туризму та День туризму в Україні, частина дошкільних закладів в Україні цього дня відзначає День вихователя (також його святкують в останню неділю місяця – цього року це 29 вересня).

Також відзначають: День чеського пива, Всесвітній день без м’яса.

27 вересня в історії

27 вересня 1885 року вважається днем ​​заснування Харківського політехнічного інституту (нині – Національний технічний університет “ХПІ”, а на момент заснування – Технологічний інститут). Докладніше.

27 вересня 1937 року в США відкрили першу школу для Санта-Клаусів. Її заснував у містечку Альбіон місцевий фермер Чарльз Говард. Докладніше.

27 вересня 1939 року німці захопили Варшаву. Докладніше.

27 вересня 1940 року укладено Троїстий (або Берлінський) пакт між нацистською Німеччиною, фашистською Італією та Японською імперією. Докладніше.

27 вересня 1986 року відбулася так звана “Катастрофа повітряних кульок” у Клівленді (США). Спроба встановити рекорд і зібрати гроші на добру справу під час щорічного фестивалю завершилася ударом по екології, численними судовими позовами, а, за деякими твердженнями, навіть призвела до загибелі двох людей.

Усе почалося з ідеї відомої в США міжнародної мережі некомерційних організацій “United Way” організувати оригінальний рекламний трюк для збору коштів. Під час традиційного фестивалю в Клівленді (Огайо) вирішили побити світовий рекорд, одночасно випустивши в небо 1,5 мільйона повітряних кульок. Попередній рекорд встановили роком раніше на 30-річчі Діснейленду – і там усе відбулося без проблем.

“Balloonfest’86” координувала компанія з Лос-Анджелеса на чолі з Требом Гайнінгом “Balloonart by Treb”, яка витратила пів року на підготовку до заходу. Прямокутну конструкцію розміром із міський квартал встановили для розміщення повітряних кульок у південно-західному квадранті Громадської площі Клівленда. Вона мала розміри 250 на 150 футів (76 на 46 м), була три поверхи заввишки. Її покривала цілісна мережа із плетеного матеріалу. Усередині 2500 волонтерів – переважно учнів середньої школи – витратили багато годин, наповнюючи повітряні кульки гелієм”, – описує механіку підготовки майбутнього шоу англомовна “Вікіпедія”.

Грандіозний запуск запланували на суботу, 27 вересня. Погода в цей день почала погіршуватися – наближалася злива, тож кульки випустили за часом дещо раніше, ніж планували. Це не завадило зібратися на заході близько 100 тисячам глядачів. Кульки почали підійматися в небо – і тут і сталася катастрофа. Замість того щоб набирати висоту і розлітатися в різні боки, через дощ, що починався, кульки почали масово падати на землю, а також – в озеро Ері.

У результаті: вода та береги озера були забруднені; на дорогах почалися ДТП через те, що водії відволікалися на “кульковий дощ” та не бачили, куди їдуть; місцевий аеропорт змушений був закрити злітно-посадкову смугу, щоб її розчистити. Найважчим наслідком (який, утім, піддають сумнівам) стала загибель двох рибалок на озері Ері. Рятувальники, які мали шукати чоловіків, які зникли безвісти напередодні, заявили, що повітряні кульки ускладнюють пошуки – як із неба (для вертольота), так і з води, не даючи побачити, хто є в озері. 29 вересня тіла загиблих рибалок винесло на берег. Проте в інтерв’ю у 2024 році керівник програми пошуку та порятунку району берегової охорони Роджер Райс заявив, що “Катастрофа кульок” не була причиною загибелі рибалок. Але у 1986-му, “по гарячих слідах”, дружина одного із загиблих подала позов на “United Way” та компанію, яка організовувала запуск кульок. Жінка вимагала компенсацію у 3,2 млн доларів. Умови, на яких з нею зрештою домовилися, не розголошували. Також невідомо, скільки зрештою отримав інший позивач – власник арабських коней з Огайо. Він заявив, що падіння кульок на пасовищі налякало тварин, і ті зазнали “незворотних травм”. Вимагав відшкодування в 100 тисяч доларів.

27 вересня 2001 року уряд Норвегії заснував Абелівську премію – міжнародну премію для математиків, яка за розміром близька до Нобелівської. Докладніше.

27 вересня 2022 року Головне управління розвідки Міноборони України офіційно підтвердило звільнення Куп’янська-Вузлового в Харківській області. Відомство опублікувало відео, як один із командирів “Kraken” Сергій Величко (Чилі) підіймає Державний Прапор України в населеному пункті.

Церковне свято 27 вересня

27 вересня вшановують пам’ять мученика Калістрата та воїнів його: Гімнасія й інших. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо в цей день гримить грім, то зима буде м’якою та безсніжною.

Якщо листя з дерев уже опало, то осінь буде теплою, а зима – сніжною.

Що не можна робити 27 вересня

Не можна виходити з дому після заходу сонця.

Не можна давати та брати гроші в борг.