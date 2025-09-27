Сегодня 27 сентября: какой праздник и день в истории

27 сентября – День туризма. В этот день в 1529 году началась осада Вены войсками Османской империи. В 1885-м начал работу будущий НТУ «ХПИ». В 1937-м в США открыли первую школу Санта-Клаусов. В 1939-м Германия захватила Польшу, а в 1940-м заключила Тройственный союз с Италией и Японией. В 1986-м в США произошла «Катастрофа воздушных шаров». В 2022-м ГУР официально заявил об освобождении Купянска-Узлового.

Праздники и памятные даты 27 сентября

27 сентября – Всемирный день туризма и День туризма в Украине, День городов Хмельницкий и Новая Каховка (отмечают в последнюю субботу сентября).

В мире – Международный день астрономии – осенний (День астрономии отмечают дважды в год – весной и осенью, осеннее празднование назначают на субботу между серединой сентября и серединой октября, которая является ближайшей к первой четверти Луны).

Также сегодня: Европейский день грибов (отмечают в четвертую субботу сентября), День независимости Туркменистана, Всемирный день без мяса, Международный день кружева и Международный день кролика (оба отмечают в последнюю субботу сентября), День «Сохраните свои фотографии», День чешского пива.

27 сентября в истории

27 сентября 1529 года началась осада Вены войсками Османской империи.

Это была первая, но не последняя попытка османов захватить столицу Австрии. В то время султан Сулейман I Великолепный попытался воспользоваться возможностью вмешаться в политическую ситуацию в Венгрии и привести к власти своего протеже, но встретил сопротивление со стороны другого претендента – эрцгерцога Австрийского Фердинанда I Габсбурга.

Этим событиям предшествовала гибель в 1526 году в битве при Мохаче короля Венгрии и Чехии Лайоша (Людовика) II Ягеллона. Османская армия разбила венгерскую, а король утонул в Дунае при переправе через него остатков своего войска. У этого последнего венгерского короля из рода Ягеллонов не было детей. Поэтому встал вопрос престолонаследия. Свои претензии заявил брат могущественного императора Священной Римской империи Карла V – Фердинанд I Габсбург. Он был эрцгерцогом соседней с Венгрией Австрии и ради венгерского престола решил жениться на родной сестре покойного короля Лайоша Анне, которую признавал единственной законной наследницей престола Ягеллонов. В Чехии 1 октября 1526 года состоялся сейм, на котором Фердинанда избрали королем, а в начале следующего года его короновали в Праге. Габсбург также получил признание Моравии и Силезии. Но в самой Венгрии, страдавшей от турецкого нашествия, ситуация складывалась не в пользу австрийца. Вдова погибшего короля Лайоша попыталась собрать сейм, но большинство венгерских магнатов проигнорировали ее инициативу и приняли волю султана Сулеймана I. 10 ноября 1526 года провели сейм и на нем королем Венгрии избрали родовитого государственного деятеля, воеводу Трансильвании Яноша I Запольяи. В дальнейшем одни территории стали признавать одного короля, другие — другого. В результате это привело к длительной Венгерской гражданской войне. Конечно, гражданской ее можно считать только условно, ведь внешнее военное и политическое вмешательство было очень значительным. В сущности на венгерской территории развернулось противостояние двух крупнейших военных сил Европы того времени – Османской империи и Габсбургов.

Полномасштабное вторжение с целью покорить всю Венгрию (и с очевидным прицелом пойти дальше вглубь Европы) Сулейман Великолепный начал весной 1529 года. Уже 8 сентября османы захватили Буду (сейчас это западная часть Будапешта) и полностью вырезали австрийский гарнизон города. Поэтому никаких иллюзий по поводу своего вероятного будущего в случае успеха османов у Фердинанда I не было. Он обратился за помощью к могущественному брату Карлу V. Однако тот вел войну с Францией и не мог предоставить значительное войско – прислал лишь несколько кавалерийских частей. В таких условиях Вену начали готовить к османской осаде – поднимали и укрепляли стены, строили земляные бастионы, замуровали ворота и так далее. В конце сентября у стен города появилась османская армия. 27 сентября она замкнула кольцо осады. Силы Сулеймана существенно превосходили защитников. Но, двигаясь по Балканскому полуострову в течение полугода, турки потеряли немало пушек, оружия и амуниции. Да и вообще подошли к Вене в очень неблагоприятный период – начались холодные дожди. Непривычные к такой погоде солдаты массово болели. Постепенно в армии началось еще и дезертирство. Защитники Вены не сидели, сложа руки, а проводили весьма успешные вылазки во вражеский тыл. В таких условиях 12 октября османское войско совершило отчаянный штурм, который защитники отбили. Тогда 14 октября завоеватели начали отступление, вырезав всех пленных христиан.

Однако на этом война в Венгрии, конечно, не завершилась – она продолжалась с перерывами до 1538 года. Тогда Фердинанд I подписал Орадский мирный договор с Яношем I Запольяи, признав противника королем Венгрии и правителем двух третей венгерской территории (в то же время западная часть королевства оставалась под управлением Фердинанда).

На такие условия Габсбург пошел, поскольку бездетный Янош обещал сделать его своим наследником. Так все могло и закончиться, но незадолго до смерти Яноша Запольяи его жена родила сына – он стал королем Венгрии Яношем II. Поэтому борьба Габсбургов за венгерский престол продолжилась еще не несколько десятилетий. Она завершилась в 1570 году, когда Янош II отрекся от титула короля Венгрии в пользу Максимилиана II Габсбурга (старшего сына Фердинанда I и его венгерской жены Анны из рода Ягеллонов). Искусственно разделенная Венгрия соединилась уже под властью Габсбургов, а бывший король получил титул князя Трансильвании.

27 сентября 1885 года считается днем основания Харьковского политехнического института (ныне – Национальный технический университет «ХПИ», а в момент основания – Технологический институт). Подробнее.

27 сентября 1937 года в США открыли первую школу для Санта-Клаусов. Ее основал в городке Альбион местный фермер Чарльз Говард. Подробнее.

27 сентября 1939 года немцы захватили Варшаву. Подробнее.

27 сентября 1940 года заключен Тройственный (или Берлинский) пакт между нацистской Германией, фашистской Италией и Японской империей. Подробнее.

27 сентября 1986 года произошла так называемая «Катастрофа воздушных шаров» в Кливленде (США). Попытка установить рекорд и собрать деньги на доброе дело во время ежегодного фестиваля завершилась ударом по экологии, многочисленными судебными исками, а по некоторым утверждениям даже привела к гибели двух человек. Подробнее.

27 сентября 2001 года правительство Норвегии учредило Абелевскую премию — международную премию для математиков, которая по размеру близка к Нобелевской. Подробнее.

27 сентября 2022 года Главное управление разведки Минобороны Украины официально подтвердило освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Ведомство опубликовало видео, как один из командиров «Kraken» Сергей Величко (Чили) поднимает Государственный Флаг Украины в населенном пункте.

Церковный праздник 27 сентября

27 сентября чтят память мученика Каллистрата и его воинов: Гимнасия и других. Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день гремит гром, то зима будет мягкой и бесснежной.

Если листья с деревьев уже опали, то осень будет теплой, а зима – снежной.

Что нельзя делать 27 сентября

Нельзя выходить из дома после заката.

Нельзя давать и брать деньги взаймы.