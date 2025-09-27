Live
Сегодня 27 сентября: какой праздник и день в истории

27.09.2025
Оксана Горун
Сегодня 27 сентября: какой праздник и день в истории

27 сентября – День туризма. В этот день в 1529 году началась осада Вены войсками Османской империи. В 1885-м начал работу будущий НТУ «ХПИ». В 1937-м в США открыли первую школу Санта-Клаусов. В 1939-м Германия захватила Польшу, а в 1940-м заключила Тройственный союз с Италией и Японией. В 1986-м в США произошла «Катастрофа воздушных шаров». В 2022-м ГУР официально заявил об освобождении Купянска-Узлового.

Праздники и памятные даты 27 сентября

27 сентября – Всемирный день туризма и День туризма в Украине, День городов Хмельницкий и Новая Каховка (отмечают в последнюю субботу сентября).

В мире – Международный день астрономии – осенний (День астрономии отмечают дважды в год – весной и осенью, осеннее празднование назначают на субботу между серединой сентября и серединой октября, которая является ближайшей к первой четверти Луны).

Также сегодня: Европейский день грибов (отмечают в четвертую субботу сентября), День независимости Туркменистана, Всемирный день без мяса, Международный день кружева и Международный день кролика (оба отмечают в последнюю субботу сентября), День «Сохраните свои фотографии», День чешского пива.

27 сентября в истории

27 сентября 1529 года началась осада Вены войсками Османской империи.

Осада Вены 1529 год
Гравюра «Осада Вены» (1529) Бартеля Бехама. Источник: Венский музей, MMW 097022

Это была первая, но не последняя попытка османов захватить столицу Австрии. В то время султан Сулейман I Великолепный попытался воспользоваться возможностью вмешаться в политическую ситуацию в Венгрии и привести к власти своего протеже, но встретил сопротивление со стороны другого претендента – эрцгерцога Австрийского Фердинанда I Габсбурга.

Этим событиям предшествовала гибель в 1526 году в битве при Мохаче короля Венгрии и Чехии Лайоша (Людовика) II Ягеллона. Османская армия разбила венгерскую, а король утонул в Дунае при переправе через него остатков своего войска. У этого последнего венгерского короля из рода Ягеллонов не было детей. Поэтому встал вопрос престолонаследия. Свои претензии заявил брат могущественного императора Священной Римской империи Карла V – Фердинанд I Габсбург. Он был эрцгерцогом соседней с Венгрией Австрии и ради венгерского престола решил жениться на родной сестре покойного короля Лайоша Анне, которую признавал единственной законной наследницей престола Ягеллонов. В Чехии 1 октября 1526 года состоялся сейм, на котором Фердинанда избрали королем, а в начале следующего года его короновали в Праге. Габсбург также получил признание Моравии и Силезии. Но в самой Венгрии, страдавшей от турецкого нашествия, ситуация складывалась не в пользу австрийца. Вдова погибшего короля Лайоша попыталась собрать сейм, но большинство венгерских магнатов проигнорировали ее инициативу и приняли волю султана Сулеймана I. 10 ноября 1526 года провели сейм и на нем королем Венгрии избрали родовитого государственного деятеля, воеводу Трансильвании Яноша I Запольяи. В дальнейшем одни территории стали признавать одного короля, другие — другого. В результате это привело к длительной Венгерской гражданской войне. Конечно, гражданской ее можно считать только условно, ведь внешнее военное и политическое вмешательство было очень значительным. В сущности на венгерской территории развернулось противостояние двух крупнейших военных сил Европы того времени – Османской империи и Габсбургов.

Император Священной Римской империи Фердинанд
Фердинанд I Габсбург. Автор – Ганс Боксбергер. Источник: Художественно-исторический музей Вены, Bilddatenbank

Полномасштабное вторжение с целью покорить всю Венгрию (и с очевидным прицелом пойти дальше вглубь Европы) Сулейман Великолепный начал весной 1529 года. Уже 8 сентября османы захватили Буду (сейчас это западная часть Будапешта) и полностью вырезали австрийский гарнизон города. Поэтому никаких иллюзий по поводу своего вероятного будущего в случае успеха османов у Фердинанда I не было. Он обратился за помощью к могущественному брату Карлу V. Однако тот вел войну с Францией и не мог предоставить значительное войско – прислал лишь несколько кавалерийских частей. В таких условиях Вену начали готовить к османской осаде – поднимали и укрепляли стены, строили земляные бастионы, замуровали ворота и так далее. В конце сентября у стен города появилась османская армия. 27 сентября она замкнула кольцо осады. Силы Сулеймана существенно превосходили защитников. Но, двигаясь по Балканскому полуострову в течение полугода, турки потеряли немало пушек, оружия и амуниции. Да и вообще подошли к Вене в очень неблагоприятный период – начались холодные дожди. Непривычные к такой погоде солдаты массово болели. Постепенно в армии началось еще и дезертирство. Защитники Вены не сидели, сложа руки, а проводили весьма успешные вылазки во вражеский тыл. В таких условиях 12 октября османское войско совершило отчаянный штурм, который защитники отбили. Тогда 14 октября завоеватели начали отступление, вырезав всех пленных христиан.

Однако на этом война в Венгрии, конечно, не завершилась – она продолжалась с перерывами до 1538 года. Тогда Фердинанд I подписал Орадский мирный договор с Яношем I Запольяи, признав противника королем Венгрии и правителем двух третей венгерской территории (в то же время западная часть королевства оставалась под управлением Фердинанда).

Янош Запольяи - король Венгрии
Янош I Запольяи. Автор Йозеф Крихубер. Источник: Foto einer Originallithographie aus der eigenen Sammlung

На такие условия Габсбург пошел, поскольку бездетный Янош обещал сделать его своим наследником. Так все могло и закончиться, но незадолго до смерти Яноша Запольяи его жена родила сына – он стал королем Венгрии Яношем II. Поэтому борьба Габсбургов за венгерский престол продолжилась еще не несколько десятилетий. Она завершилась в 1570 году, когда Янош II отрекся от титула короля Венгрии в пользу Максимилиана II Габсбурга (старшего сына Фердинанда I и его венгерской жены Анны из рода Ягеллонов). Искусственно разделенная Венгрия соединилась уже под властью Габсбургов, а бывший король получил титул князя Трансильвании.

27 сентября 1885 года считается днем основания Харьковского политехнического института (ныне – Национальный технический университет «ХПИ», а в момент основания – Технологический институт). Подробнее.

27 сентября 1937 года в США открыли первую школу для Санта-Клаусов. Ее основал в городке Альбион местный фермер Чарльз Говард. Подробнее.

Основатель школы Санта-Клаусов в США
Чарльз Говард в роли Санты. Фото: santaclausschool.com

27 сентября 1939 года немцы захватили Варшаву. Подробнее.

27 сентября 1940 года заключен Тройственный (или Берлинский) пакт между нацистской Германией, фашистской Италией и Японской империей. Подробнее.

27 сентября 1986 года произошла так называемая «Катастрофа воздушных шаров» в Кливленде (США). Попытка установить рекорд и собрать деньги на доброе дело во время ежегодного фестиваля завершилась ударом по экологии, многочисленными судебными исками, а по некоторым утверждениям даже привела к гибели двух человек. Подробнее.

Катастрофа воздушных шаров в Огайо
Катастрофа воздушных шаров в Огайо. Фото: https://wanderon.in/blogs/ohio-balloon-disaster

27 сентября 2001 года правительство Норвегии учредило Абелевскую премию — международную премию для математиков, которая по размеру близка к Нобелевской. Подробнее.

27 сентября 2022 года Главное управление разведки Минобороны Украины официально подтвердило освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области.  Ведомство опубликовало видео, как один из командиров «Kraken» Сергей Величко (Чили) поднимает Государственный Флаг Украины в населенном пункте.

Церковный праздник 27 сентября

27 сентября  чтят память мученика Каллистрата и его воинов: Гимнасия и других. Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день гремит гром, то зима будет мягкой и бесснежной.

Если листья с деревьев уже опали, то осень будет теплой, а зима – снежной.

Что нельзя делать 27 сентября

Нельзя выходить из дома после заката.

Нельзя давать и брать деньги взаймы.

Автор: Оксана Горун
