Сегодня 11 августа: какой праздник и день в истории

11 августа 1804 года Австрия стала империей. В 1906-м запатентовали звуковое кино. В 1937-м началась Польская операция НКВД, во время которой в СССР казнили более 100 тысяч этнических поляков. В 1979-м в небе над Украиной произошла авиакатастрофа — столкновение двух самолетов Ту-134, погибли 173 человека, в том числе футбольная команда «Пахтакор». В 1989-м реабилитировали украинцев, осужденных по сфабрикованному делу “Союза освобождения Украины”.

Праздники и памятные 11 августа

11 августа в мире – День хип-хопа.

Также сегодня: Всемирный день стального барабана, Всемирный день кинетического песка.

11 августа в истории

11 августа 1804 года Австрия стала империей. В этот день последний император Священной Римской империи Франц II основал для себя и своих потомков титул императора Австрии.

«Члены Австрийского дома династии Габсбургов были избранными императорами Священной Римской империи с 1438 года (за исключением пятилетнего перерыва с 1740 по 1745 год) и по большей части проживали в Вене. Таким образом, термин «австрийский император» может встречаться в текстах, относящихся ко времени до 1804 года, когда Австрийской империи не существовало. В этих случаях слово «Австрия» означает сложную монархию, которой управляла династия, а не страна», – объясняет англоязычная Википедия.

Отдельную австрийскую корону Франц II пожелал иметь на фоне войн с Наполеоном Бонапартом. Они стали последним гвоздем в гроб Священной Римской империи и привели к окончательной ее ликвидации. Но это произошло позже. А в 1804-м Франц, понимая, куда развивается ситуация, перестраховался. Он хотел остаться императором и быть равным «выскочке» Наполеону при любых обстоятельствах. Поэтому последующие два года Франц был дважды императором, совмещая две короны (причем для Римской империи он был Францем II, а для Австрийской – Францем I). Сохранившийся таким образом титул Габсбурги носили еще столетие. Австрийскими императорами (а со временем правителями Австро-Венгрии) были Фердинанд I, Франц Иосиф I и Карл I.

Карла свергли с престола 5 ноября 1918 года – после капитуляции Австро-Венгрии в Первой мировой войне и во время распада этой империи.

11 августа 1906 года изобретатель Юджин Ласт запатентовал звуковое кино. Подробнее.

11 августа 1937 года вышел тайный приказ №00485 НКВД СССР. Он дал старт так называемой Польской операции НКВД. Она стала частью политики Большого террора. Подробнее.

11 августа 1979 года в небе над Украиной (в районе Каменского — в то время Днепродзержинска) произошло столкновение двух пассажирских самолетов Ту-134. В авиакатастрофе погибли 173 человека, в том числе — футбольная команда «Пахтакор» (Ташкент). Подробнее.

11 августа 1989 года пленум Верховного Суда УССР своим постановлением реабилитировал участников так называемого «Союза освобождения Украины». Показательный суд над ними проводили в Харькове – в зале оперного театра весной 1930 года.

Церковный праздник 11 августа

11 августа чтят память священномученика Евпла, архидьякона. Подробнее.

Народные приметы

Если день жаркий, то первая половина сентября будет теплой.

Если уродило много орехов, то зима будет холодной.

Если в лесу мало грибов, то зима будет суровой.

Что нельзя делать 11 августа

Категорически запрещается употреблять алкоголь.

Нельзя много есть.