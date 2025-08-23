Сегодня 23 августа: какой праздник и день в истории

23 августа в Украине – День Государственного флага и День Харькова. В 1305 году казнили лидера шотландской борьбы за независимость Уильяма Уоллеса. В 1628-м убили герцога Бекингема. В 1866-м заключили Пражский мир между королевством Пруссия и Австрийской империей. В 1939-м подписали пакт Молотова – Риббентропа с тайным протоколом, в котором СССР и гитлеровская Германия разделили сферы влияния в Европе. В 1943-м советские военные доложили об изгнании нацистов из Харькова. В 1975-м в Харькове открыли метрополитен. В 1998-м президент Украины установил звание Герой Украины. В 2023-м в этот день в РФ сбили самолет с «вагнеровцами» Пригожиным и Уткиным.

Праздники и памятные даты 23 августа

23 августа в Украине – День Государственного Флага Украины и День Харькова.

В мире — Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма, Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации.

Также сегодня: Международный день интернавта или День пользователя интернета, Международный день слепых собак, День недорогих авиабилетов, День кукурузы с маслом.

23 августа в истории

23 августа 1305 года в Лондоне казнили лидера шотландской борьбы за независимость Уильяма Уоллеса. Подробнее.

23 августа 1628 года военный Джон Фелтон убил Джорджа Вильерса, более известного по своему титулу – герцога Бекингема. Фелтон ударил Бекингема ножом в грудь. Подробнее.

23 августа 1866 года подписали Пражский мир между Королевством Пруссия и Австрийской империей. Он завершил Австро-прусскую (или как ее иногда называют Австро-прусско-итальянскую) войну. В этой войне участвовало много украинцев – в составе армии Австрийской империи.

Боевые действия продолжались всего семь недель, но они радикально изменили расклад сил в германском мире. Эта война стала финальным аккордом в конкуренции двух концепций объединения десятков государств – малогерманской и великогерманской. Первая, которую продвигала Пруссия, предполагала, что страны Немецкого союза должны объединиться без участия Австрии. Тогда главным государством союза стала бы Пруссия, а монархом – прусский король. Великогерманский путь объединения предполагал образование гораздо большего государства совместно с Австрийской империей. И тогда лидерство принадлежало бы Габсбургам – то есть императору Австрии.

В первой половине XIX века большинство небольших германских государств ориентировались именно на Австрийскую империю. Однако ситуация начала стремительно меняться после 1862 года, когда к власти в Пруссии (на должность министра-президента) пришел Отто фон Бисмарк. Будущий «железный канцлер» действовал решительно и агрессивно. Свою стратегию он четко сформулировал во время выступления в прусском ландтаге: «Не высокопарными речами и голосованием большинства, но железом и кровью решаются великие вопросы современности». Именно так – железом и кровью, то есть военным путем, он в дальнейшем и действовал.

Не без труда и исключительно благодаря поддержке прусского короля Вильгельма I Бисмарк добился увеличения расходов на армию на 25%, а также – продления срока военной службы. Уже через несколько лет мощная армия понадобилась для войны с Данией. Датский король Кристиан IX нарушил личную унию с немецкими герцогствами Шлезвиг и Гольштейн, включив их в состав своего королевства. Бисмарк увидел в этом достойный повод для вторжения ради «защиты немцев» в Дании. Своих идейных противников австрийцев он привлек к союзу в этой войне за «германский мир». Данию быстро разгромили, а герцогства Шлезвиг и Гольштейн отошли под совместное управление Пруссии и Австрии. Со временем Бисмарк предложил разграничить владения: Шлезвиг отошел к Пруссии, а Гольштейн Австрии. Но Австрии было тяжело управлять Гольштейном, который от остальных австрийских владений отделяла Пруссия. Император Франц Иосиф I пытался договориться с Бисмарком об обмене Гольштейна на любую часть прусской территории у австрийской границы.

Разумеется, такие разговоры об отторжении прусских территорий опытный политик Бисмарк использовал для создания образа Австрии как страны-захватчицы, угрожающей безопасности Пруссии. Министр-президент провел значительную дипломатическую работу, договорившись о нейтралитете в случае Австро-прусской войны с французским императором Наполеоном ІІІ. Также он убедился, что на помощь австрийцам не придут россияне и британцы. А с итальянцами вообще заключил военный союз. Италию, которая как раз переживала Рисорджименто (процесс объединения) интересовало присоединение Венеции, принадлежавшей на тот момент Австрийской империи.

Одновременно с заключением прусско-итальянского союза, 8 апреля 1866 года, Бисмарк обвинил Австрию в нарушении условий Гаштейнской конвенции, регулировавшей управление Шлезвигом и Гольштейном. Тогда Австрия подняла этот вопрос в сейме Германского союза. Бисмарк требовал от государств, входивших в союз, оставить решение вопроса только Австрии и Пруссии, но с этим не согласились. Тогда Бисмарк представил предложение реформировать конституцию Германского союза и исключить из него Австрию вообще. В его предложениях речь шла о новом Северогерманском союзе, где суверенитет отдельных государств был бы существенно ограничен, а парламент стал бы одним для всех. Главной в новом объединении должна была стать Пруссия. Конечно же, большинство германских государств такое предложение добровольно передать власть Бисмарку не устраивало. Сейм отверг его. Тогда 14 июня 1866 года Пруссия объявила Германский союз «недействительным». Большинство стран-участниц союза стало на сторону Австрии в войне, которая была уже «на подходе».

Хотя приближение войны было очевидным, Бисмарк приложил усилия, чтобы создать впечатление, что не он ее начал. Австрийскому императору «слили» фейковый план подготовки прусского вторжения. Тот среагировал прогнозируемо – объявил о мобилизации. Что и стало стартом войны. Из-за прусско-итальянского союза австрийцам пришлось воевать на два фронта. На юге они успешно разбили итальянское войско, но армия Бисмарка нанесла Австрии ряд болезненных поражений. Вдохновленный военными успехами король Вильгельм I уже готов был приказать войску захватить Вену, до которой оставалось 70 км. Король хотел отобрать у Австрии значительные территории. Однако именно Бисмарк, который был вдохновителем этой войны, буквально умолял короля и генералов остановиться. Зафиксировано, что будущий «железный канцлер» устроил настоящую истерику по этому поводу, плакал и даже угрожал выброситься из окна. Конечно, дело было не в том, что он резко «полюбил австрийцев». Просто опытный и хитрый политик понимал: столь резкое усиление Пруссии не устроит другие европейские страны, до сих пор сохранявшие нейтралитет. В первую очередь – Францию. А к войне с армией Наполеона III он еще не был готов. Более того — в будущем он видел униженную военным поражением Австрию уже не конкурентом, а вероятным союзником.

Результатом этой истерики Бисмарка и стал Пражский мир. По его условиям австрийцы признали роспуск Германского союза и согласились с «новым устройством Германии» – без своего участия. Австрия гарантировала признание Северогерманского союза во главе с Пруссией. Шлезвиг и Гольштейн, с которых все начиналось, полностью перешли под контроль Пруссии. Италия, которую австрийцы разгромили, все же получила Венецию, хотя «через третьи руки» — Австрия передала ее Наполеону ІІІ, а тот уже отдал итальянцам. Главным результатом войны, безусловно, стало формирование будущей единой Германии под главенством Пруссии, без Австрии. Новый Северогерманский союз был гораздо более интегрированным, чем предыдущий Германский. А через пять лет после этих событий Бисмарк завершил объединение, разбив силами Северогерманского союза войско Французской империи Наполеона ІІІ. Уже 18 января 1871 года в оккупированном немцами Версале провозгласили создание Германской империи.

23 августа 1939 года министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп и народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов подписали «знаменитый» Пакт Молотова — Риббентропа. Подробнее.

23 августа 1943 года – официальная дата изгнания нацистов из Харькова. В ночь на 23 августа состоялся штурм Харькова войсками Степного фронта, в результате которого немцев выбили из центра и большей части районов города. Но бои на Основе и Новой Баварии продолжались до 30 августа, также была предпринята попытка отбить Харьков наступлением со стороны Змиева. Подробнее.

23 августа 1975 года открылся Харьковский метрополитен. В этот день заработали станции на пролете от «Улицы Свердлова» (ныне «Холодная гора») до «Московского проспекта» (ныне «Турбоатом»). Подробнее.

23 августа 1989 года к 50-летию подписания Пакта Молотова-Риббентропа состоялась акция «Балтийский путь». Граждане Литвы, Латвии и Эстонии образовали живую цепь протяженностью около 600 км — около двух миллионов человек (наибольшая живая цепь в мире).

23 августа 1998 года Президент Украины Леонид Кучма установил звание Герой Украины. Указом он утвердил Устав отличия Президента Украины «Герой Украины» и описания орденов «Золотая Звезда» и ордена Государства. Первым героем Украины стал президент Национальной академии наук Украины академик Борис Патон.

23 августа 2004 года указом Президента Украины установлен официальный праздник – День Государственного Флага Украины.

23 августа 2023 года в РФ разбился самолет с руководством ЧВК «Вагнер» на борту.

Церковный праздник 23 августа

23 августа чтят память мученика Луппа. Подробнее.

Народные приметы

Если кроты выкопали много нор, последние дни августа будут дождливыми.

Если аисты уже улетают, то осень будет ранней.

Что нельзя делать 23 августа

Лучше не брать в руки острые предметы.

Нельзя оставлять детей одних в поле.

Нельзя разговаривать с незнакомцами в лесу.