В РФ разбился частный самолет: росСМИ сообщают, что среди погибших Пригожин

В Тверской области РФ вблизи населенного пункта Куженкино разбился частный самолет Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург. Был ли на борту главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, на данный момент официально не сообщалось.

На борту находились десять человек, из них трое членов экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли, сообщает МЧС России.

Самолет Embraer Legacy принадлежал Евгению Пригожину, сообщает со ссылкой на собственные источники российская журналистка Ксения Собчак.

«Это произошло в 15 километрах от Хотилово. По нашей информации, там было три человека экипажа и семь пассажиров. Был ли там сам Пригожин – неизвестно», − написала Собчак.

Пропагандистское издание “ТАСС” со ссылкой на Росавиацию сообщило, что Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета.

Telegram-канал Grey Zone пишет, что самолет Пригожина был сбит огнем российской ПВО.