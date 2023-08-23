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У РФ розбився приватний літак: росЗМІ повідомляють, що серед загиблих Пригожин

Події 21:20   23.08.2023
Олена Нагорна
У РФ розбився приватний літак: росЗМІ повідомляють, що серед загиблих Пригожин

У Тверській області РФ поблизу населеного пункту Куженкіно розбився приватний літак Embraer Legacy, який здійснював рейс Москва – Санкт-Петербург. Чи був на борту ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, наразі офіційно не повідомлялося. 

На борту було десять осіб, з них троє членів екіпажу. За попередньою інформацією, всі, хто знаходилися на борту, загинули, повідомляє МНС Росії.

Літак Embraer Legacy належав Євгену Пригожину, повідомляє з посиланням на власні джерела російська журналістка Ксенія Собчак.

“Це сталося за 15 кілометрів від Хотилового. За нашою інформацією, там було троє людей екіпажу та семеро пасажирів. Чи був там сам Пригожин – невідомо”, − написала Собчак.

Пропагандистське видання “ТАСС” з посиланням на Росавіацію повідомило, що Євген Пригожин значився серед пасажирів літака.

Телеграм-канал Grey Zone пише, що літак Пригожина був збитий вогнем російської ППО.

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 21:20;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Тверській області РФ поблизу населеного пункту Куженкіно розбився приватний літак Embraer Legacy, який здійснював рейс Москва – Санкт-Петербург. Чи був на борту ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, наразі офіційно не повідомлялося. ".