Російський і білоруський ізгой знову став Бармалеєм – Бутусов про Пригожина

“Шойгу, Герасимов, де я?!” Тревел-блогер і за сумісництвом терорист Пригожин розродився першим відео з моменту провального заколоту. Російський і тепер уже білоруський ізгой знову став африканським Бармалеєм, позуючи зі зброєю та оголошуючи набір бійців на Чорний континент.