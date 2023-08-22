Російський і білоруський ізгой знову став Бармалеєм – Бутусов про Пригожина
“Шойгу, Герасимов, де я?!” Тревел-блогер і за сумісництвом терорист Пригожин розродився першим відео з моменту провального заколоту. Російський і тепер уже білоруський ізгой знову став африканським Бармалеєм, позуючи зі зброєю та оголошуючи набір бійців на Чорний континент.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 11:18;
Кореспондент Юрій Бутусов, головний редактор "Цензор.НЕТ" у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Шойгу, Герасимов, де я?!” Тревел-блогер і за сумісництвом терорист Пригожин розродився першим відео з моменту провального заколоту. Російський і тепер…".