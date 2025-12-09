Сьогодні 9 грудня 2025: яке свято та день в історії

9 грудня 1863 року в Харківській області народився український байкар Борис Грінченко. У 1917-му в Криму відбувся перший Курултай кримськотатарського народу, а британська армія захопила Єрусалим. У 1948-му Генеральна Асамблея ООН ухвалила Міжнародну конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. У 1990-му Леха Валенсу обрали президентом Польщі. У 2016-му стався масштабний теракт у Нігерії, який відомий як “Вибухи в Мадагалі”.

Свята та пам’ятні дати 9 грудня

9 грудня у світі – Міжнародний день пам’яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої гідності та запобігання цьому злочину й Міжнародний день боротьби з корупцією.

Також сьогодні: Міжнародний день ветеринарної медицини, Всесвітній день музики техно, День різдвяної листівки, День лами.

9 грудня в історії

9 грудня 1863 року в Харківській області народився Борис Грінченко. Докладніше.

9 грудня 1917 року британська армія під час Першої світової війни захопила Єрусалим. Священне місто вперше перейшло до рук християн з часів хрестових походів. Докладніше.

9 грудня 1917 року відбувся перший Курултай кримськотатарського народу. Національний з’їзд проходив у Ханському палаці в Бахчисараї. Докладніше.

9 грудня 1925 року народився Патріарх Київський та всієї Руси-України УПЦ Київського патріархату Володимир (Василь Романюк). Докладніше.

9 грудня 1948 року Генеральна асамблея ООН ухвалила Міжнародну конвенцію про попередження злочину геноциду та покарання за нього. Ця конвенція стала результатом завзятої багаторічної боротьби однієї людини – польського юриста єврейського походження Рафаеля (Рафала) Лемкіна. Докладніше.

9 грудня 1968 року відбулася презентація першої комп’ютерної миші. Докладніше.

9 грудня 1990 року електрика Леха Валенсу, який у 1980 році став лідером масових протестів у Польщі, обрали першим президентом цієї країни. Докладніше.

9 грудня 2016 року стався масштабний теракт у Нігерії, відомий як “Вибухи в Мадагалі”. Дві жінки-смертниці підірвали себе на двох кінцях місцевого ринку. ЗМІ повідомляли про 57 загиблих та 177 поранених внаслідок цієї атаки. Спочатку інформагентство “Reuters” писало, що атаку здійснили дві школярки. Однак у пізніших повідомленнях ЗМІ вік нападниць уже не уточнювали, зазначаючи лише, що це були жінки. Офіційні особи звинуватили в нападі ісламських екстремістів угруповання “Боко Харам”.

“Вибухи сталися на околиці оплоту угруповання в лісі Самбіса, який нігерійські військові бомбардують перед наземними штурмами. Відколи військові цього року вибили повстанців з міст і сіл, вони атакують легкодоступні цілі”, – інформувало NBC.

“Боко Харам” діє не тільки в Нігерії, а й у Камеруні та Нігері. Це угруповання особливо радикальне та жорстоке, відоме кривавими нападами на школи, церкви та поліційні ділянки. У 2014 році Рада Безпеки ООН визнала “Боко Харам” терористичним угрупованням, пов’язаним з Аль-Каїдою. Окрім терактів на рахунку цих ісламістів численні викрадення людей – насамперед жінок та дівчат.

“Джихадисти “Боко Харам” спустошили північний схід Нігерії з моменту початку збройного протистояння уряду у 2009 році. Внаслідок заворушень загинуло щонайменше 20 000 людей, а понад два з половиною мільйони стали біженцями. Правозахисні групи стверджують, що тисячі жінок і дівчат були викрадені цим угрупованням. Під час найвідомішого інциденту у 2014 році у віддаленому місті Чібок було викрадено понад 200 школярок. Джихадисти використовували викрадених жінок як секс-рабинь та “живих бомб”, тоді як хлопчиків залучали до бойових дій”, – писало про цих терористів у 2016 році англомовне видання Саудівської Аравії “Arab News”.

Церковне свято 9 грудня

9 грудня відзначають зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо йде дощ, то навесні також дощитиме.

Якщо погода ясна – на Новий рік чекайте сильного морозу.

Якщо 9 грудня похмуро – до Нового року буде відлига.

Що не можна робити 9 грудня

Дівчатам заборонено виконувати домашню роботу.

Бажано не виходити з дому після заходу сонця.