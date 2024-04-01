Пил із Африки дістався до України: харків’ян попереджають про сильний вітер
30-31 березня на територію України з південного заходу поширилося дуже тепле повітря африканського походження, середня добова температура перевищила норму на 5-12 градусів.
«Разом з цим теплом з північної частини Африки переноситься і пил, про що свідчать супутникові знімки. Цей пил створює ефект затуманеного неба, в приземному шарі може спостерігатися імла. Концентрації пилу не перевищують гранично допустимих норм», – повідомили в Укргідрометцентрі.
Тим часом жителів Харкова та області синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища 2 квітня.
«Вдень 2 квітня по місту та області очікуються пориви південного вітру, 15 – 20 м/с.I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні Регіонального центру по гідрометеорології
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: африка, ветер, пыль, сильный, синоптики, тепло, харьковчане;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 15:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "30-31 березня на територію України з південного заходу поширилося дуже тепле повітря африканського походження, середня добова температура перевищила норму на 5-12 градусів.".