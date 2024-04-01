Пил із Африки дістався до України: харків’ян попереджають про сильний вітер

30-31 березня на територію України з південного заходу поширилося дуже тепле повітря африканського походження, середня добова температура перевищила норму на 5-12 градусів.

«Разом з цим теплом з північної частини Африки переноситься і пил, про що свідчать супутникові знімки. Цей пил створює ефект затуманеного неба, в приземному шарі може спостерігатися імла. Концентрації пилу не перевищують гранично допустимих норм», – повідомили в Укргідрометцентрі.

Тим часом жителів Харкова та області синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища 2 квітня.

«Вдень 2 квітня по місту та області очікуються пориви південного вітру, 15 – 20 м/с.I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні Регіонального центру по гідрометеорології