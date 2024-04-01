+23,7 градуса: останній день березня у Харкові був рекордно теплим

У Харкові, вчора, 31 березня, зафіксували новий температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +23,7 градуса тепла.

Попередній максимум температури цього дня фіксували у 1975 році і вона становила +20,5 градусів, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.