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+23,7 градуса: останній день березня у Харкові був рекордно теплим

Погода 14:12   01.04.2024
Вікторія Яковенко
+23,7 градуса: останній день березня у Харкові був рекордно теплим Фото: Харківський регіональний центр по гідрометеорології

У Харкові, вчора, 31 березня, зафіксували новий температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +23,7 градуса тепла.

Попередній максимум температури цього дня фіксували у 1975 році і вона становила +20,5 градусів, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 14:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові, вчора, 31 березня, зафіксували новий температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +23,7 градуса тепла.".