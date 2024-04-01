Сьогодні 1 квітня: яке свято та день в історії

1 квітня – День сміху. Один із розіграшів цього дня мало не переконав світ в існуванні НЛО. У 1778 році Олівер Поллок вигадав знак долара. У 1917-му відбулося перше українське Свято Свободи. У 1924-му Гітлер отримав вирок за Пивний путч. У 2002-му перша країна світу легалізувала евтаназію. У 2022-му Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог повністю контролює Ізюм.

Свята та пам’ятні дати 1 квітня

1 квітня – День сміху.

У світі: Міжнародний день птахів, День коньяку та День пробудження домового.

1 квітня в історії

1 квітня 1778 року вважається тим днем, коли американський фінансист Олівер Поллок придумав знак долара – $.

Є кілька версій про сенс та походження знака. У тому числі – конспірологічні. У них фігурують герби та символи, скорочення та абревіатури. Однак найбільш реальна версія набагато банальніша та логічніша.

“Найреалістичніша теорія пов’язує долар з іспанськими монетами, що потрапляли в американські колонії завдяки жвавій торгівлі між іспанцями та англійцями. Відповідно до цієї версії скорочення іспанського песо “PS” з часом почали писатися поверх один одного, внаслідок чого виник символ $”, – зазначають у Музеї грошей НБУ.

Що стосується інших версій, то найпопулярніші: походить від герба Іспанії, який карбувався на іспанських монетах; включає елементи у вигляді двох Геркулесових стовпів, переплетених стрічкою тканини у формі літери “S”; походить від зображення на богемському талері, де є змій, що обвиває хрест.

“Патріотична версія появи знаку долара пов’язана із накладанням літер U і S абревіатури “United States”. Цю теорію свого часу активно поширювала американська письменниця Айн Ренд. Вона вклала в уста героя свого роману “Атлант розправив плечі” такі слова про походження знаку долара: “Він є символом досягнень, успіху, здібностей і творчої сили людини – і саме тому він також є символом безчесної поведінки. Долар – це абревіатура Сполучених Штатів”. Проте ця версія, вочевидь, є хибною, адже долар був в обігу ще до появи Сполучених Штатів у 1776 році. Тоді майбутня американська держава мала назву Об’єднані колонії Америки”, – зазначають у НБУ.

1 квітня 1889 року у продаж надійшла перша посудомийна машина. Це сталося у США – у Чикаго. А винахідницею була жінка. Джозефіна Кокрейн була дочкою інженера та онукою конструктора. Детальніше.

1 квітня 1906 року підписали Міжнародну конвенцію з охорони птахів. Відзначають Міжнародний день птахів. Детальніше.

1 квітня 1907 року народився генерал-хорунжий, керівник Головного військового штабу УПА Дмитро Грицай. Детальніше.

1 квітня 1917 року в Києві відбулося перше українське Свято Свободи – 100-тисячний мітинг під українськими прапорами. Детальніше.

1 квітня 1924 року Адольф Гітлер отримав вирок суду за “Пивний путч”. Майбутнього фюрера засудили до п’яти років ув’язнення, проте звільнили набагато раніше – лише за 9 місяців. Детальніше.

1 квітня 1950 року газета ФРН “Вісбаден тагеблатт” опублікувала сенсаційне фото “пілота НЛО”. Детальніше.

1 квітня 1976 року Стів Джобс, Стів Возняк та Рональд Уейн заснували Apple. Детальніше.

1 квітня 2002 року у Нідерландах вперше у світі легалізували евтаназію. Детальніше.

1 квітня 2009 року Албанія та Хорватія приєдналися до НАТО.

1 квітня 2022 року Генштаб ЗСУ та представники Ізюмської міськради офіційно повідомили, що Ізюм перебуває під контролем окупантів.

Церковне свято 1 квітня

1 квітня вшановують пам’ять преподобної Марії Єгипетської. Вона жила в середині V – на початку VI століття. У молодості пішла з батьківського дому та вела порочне життя. Проте через 17 років вона за збігом обставин опинилася на одному кораблі з групою паломників, які прямували до Святої Землі, а, прибувши до Єрусалиму, приєдналася до паломників, які прямували до храму Воскресіння Христового. При цьому Марія не переставала поводитися аморально та грішити. Коли ж люди із натовпом входили до храму, Марію біля входу ніби зупинила невидима рука – жінка не могла ніякими зусиллями увійти в храм. Тоді вона зрозуміла, що це Бог не пускає її до святого місця за її нечистоту. Вона почала каятися й просити простити їй гріхи. Після цього вона одразу відчула у душі просвітлення та безперешкодно увійшла до храму. А вийшла з нього іншою людиною. З Єрусалиму вона пішла в Йорданську пустелю, де майже пів століття провела на самоті, в пості та молитві. Там вона й померла. Поховав її старець Зосима, який навіщав Марію в пустелі в останні кілька років її життя.

Народні прикмети

Якщо 1 квітня гримить грім, то літо буде теплим.

А якщо блискавки є, а грому не чутно, то літо буде посушливим.

Якщо на небі немає зірок – це до тепла.

Що не можна робити 1 квітня

Не можна вбивати павуків.

Не можна різати хліб (краще ламати).

Не можна відмовляти в допомозі, сваритися, пліткувати, заздрити, ображатися й ображати когось.