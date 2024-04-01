Сегодня 1 апреля: какой праздник и день в истории

1 апреля – День смеха. Один из розыгрышей в этот день чуть не убедил мир в существовании НЛО. В 1778 году Оливер Поллок придумал знак доллара. В 1917-м состоялся первый украинский Праздник Свободы. В 1924-м Гитлер получил приговор за Пивной путч. В 2002-м первая страна мира легализовала эвтаназию. В 2022-м Генштаб ВСУ сообщил, что враг полностью контролирует Изюм.

Праздники и памятные даты 1 апреля

1 апреля – День смеха.

В мире: Международный день птиц, День коньяка и День пробуждения домового.

1 апреля в истории

1 апреля 1778 года считается тем днем, когда американский финансист Оливер Поллок придумал знак доллара — $.

Есть несколько версий о смысле и происхождении знака. В том числе – конспирологические. В них фигурируют гербы и символы, сокращения и аббревиатуры. Однако наиболее реальная версия гораздо банальнее и логичнее.

«Самая реалистичная теория связывает доллар с испанскими монетами, попадавшими в американские колонии благодаря оживленной торговле между испанцами и англичанами. Согласно этой версии сокращения испанского песо «PS» со временем начали писаться поверх друг друга, в результате чего возник символ $», – отмечают в Музее денег НБУ.

Что касается других версий, то самые популярные: $ происходит от герба Испании, который чеканился на испанских монетах; включает в себя элементы в виде двух Геркулесовых столбов, переплетенных лентой ткани в форме буквы «S»; происходит от изображения на богемском талере, где есть змей, обвивающий крест.

«Патриотическая версия появления знака доллара связана с наложением букв U и S аббревиатуры United States. Эту теорию в свое время активно распространяла американская писательница Айн Рэнд. Она вложила в уста героя своего романа «Атлант расправил плечи» такие слова о происхождении знака доллара: «Он является символом достижений, успеха, способностей и творческой силы человека – и поэтому он также является символом бесчестного поведения. Доллар – это аббревиатура Соединенных Штатов». Однако эта версия, очевидно, ошибочна, ведь доллар был в обращении еще до появления Соединенных Штатов в 1776 году. Тогда будущее американское государство называлось Объединенные колонии Америки», — отмечают в НБУ.

1 апреля 1889 года в продажу поступила первая посудомоечная машина. Это произошло в США – в Чикаго. А изобретательницей была женщина. Джозефина Кокрейн была дочерью инженера и внучкой конструктора. Подробнее.

1 апреля 1906 года подписали Международную конвенцию по охране птиц. Отмечают Международный день птиц. Подробнее.

1 апреля 1907 года родился генерал-хорунжий, руководитель Главного военного штаба УПА Дмитрий Грицай. Подробнее.

1 апреля 1917 года в Киеве прошел первый украинский Праздник Свободы – 100-тысячный митинг под украинскими флагами. Подробнее.

1 апреля 1924 года Адольф Гитлер получил приговор суда за «Пивной путч». Будущего фюрера приговорили к пяти годам заключения, однако освободили намного раньше – всего через 9 месяцев. Подробнее.

1 апреля 1950 года газета ФРГ «Висбаден тагеблатт» опубликовала сенсационное фото «пилота НЛО». Подробнее.

1 апреля 1976 года Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн основали Apple. Подробнее.

1 апреля 2002 года в Нидерландах впервые в мире легализовали эвтаназию. Подробнее.

1 апреля 2009 года Албания и Хорватия присоединились к НАТО.

1 апреля 2022 года Генштаб ВСУ и представители Изюмского горсовета официально сообщили, что Изюм находится под контролем оккупантов.

Церковный праздник 1 апреля

1 апреля чтят память преподобной Марии Египетской. Она жила в середине V – начале VI века. В молодости ушла из родительского дома и вела порочную жизнь. Однако через 17 лет она по стечению обстоятельств оказалась на одном корабле с группой паломников, направлявшихся к Святой Земле, а, прибыв в Иерусалим, присоединилась к паломникам, направлявшимся в храм Воскресения Христова. При этом Мария не переставала вести себя безнравственно и грешить. Когда же люди с толпой входили в храм, Марию у входа словно остановила невидимая рука – женщина не могла никакими усилиями войти в храм. Тогда она поняла, что это Бог не пускает ее в святое место за ее нечистоту. Она принялась каяться и просить простить ей грехи. После этого она почувствовала в душе просветление и беспрепятственно вошла в храм. А вышла из него другим человеком. Из Иерусалима она ушла в Иорданскую пустыню, где почти полвека провела в одиночестве, в посте и молитве. Там она и скончалась. Похоронил ее старец Зосима, посещавший Марию в пустыне в последние несколько лет ее жизни.

Народные приметы

Если 1 апреля гремит гром, то лето будет теплым.

Если же молнии есть, а грома не слышно, то лето будет засушливым.

Если на небе нет звезд – это к теплу.

Что нельзя делать 1 апреля

Нельзя убивать пауков.

Нельзя резать хлеб (лучше ломать).

Нельзя отказывать в помощи, ссориться, сплетничать, завидовать, обижаться и оскорблять кого-нибудь.