Сегодня 1 апреля: какой праздник и день в истории

1 апреля – День смеха. Один из розыгрышей в этот день чуть не убедил мир в существовании НЛО. 1 апреля 1917 года состоялся первый украинский Праздник Свободы, в 1924 году Гитлер получил приговор за Пивной путч. В 2002-м в этот день первая страна мира легализовала эвтаназию, а 2022-м Генштаб сообщил, что враг полностью контролирует Изюм.

Праздники и памятные даты 1 апреля

1 апреля государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают. Сегодня – День смеха.

Под эгидой ООН проходит Международный день птиц.

1 апреля в истории

1 апреля 1889 года в продажу поступила первая посудомоечная машина. Это произошло в США – в Чикаго. А изобретательницей была женщина. Джозефина Кокрейн была дочерью инженера и внучкой конструктора.

По преданию, в один прекрасный день, расстроенная тем, что в процессе мойки разбился предмет из семейного сервиза, она заявила: «Если никто не собирается изобретать посудомоечную машину, я займусь этим сама!» Сказала – и сделала. Патент на свое изобретение достойная продолжательница семейных традиций получила 28 декабря 1886 года. Затем начала продажи. А в 1893 году представила посудомоечную машину на всемирной выставке в Чикаго, где получила приз за «лучшую механическую конструкцию». Постепенно изобретение получило популярность не только у домохозяек, но и в гостиницах и ресторанах. Так что в 1897 году запустили массовое производство.

1 апреля 1906 года подписали Международную конвенцию по охране птиц. Поэтому в этот день отмечают Международный день птиц.

В массовый детский праздник этот день превратили в США. С самого начала его организатором стал педагог из городка в штате Пенсильвания. Впоследствии его инициативу поддержала газета «Питтсбургская телеграфная хроника». Так началась популяризация Дня птиц.

1 апреля 1907 года – родился генерал-хорунжий, руководитель Главного военного штаба УПА Дмитрий Грицай.

Он был членом «Пласта» еще со времен учебы в гимназии. В 1928 году вступил в ряды ОУН. В 1934-м впервые арестован — польские власти приговорили его к заключению в специальном концлагере для украинцев – «Береза Картузская». Грицай отсидел два года. А в 1939 году его снова арестовали, и он вновь попал в тот же лагерь. На свободу вышел с началом Второй мировой. В 1941-1943 вел партизанскую войну против нацистов. С осени 1941 возглавлял краевой военный штаб ОУН. 4 декабря 1942 года был арестован гестапо. В 1943-м ради его освобождения из тюрьмы во Львове по приказу Романа Шухевича провели спецоперацию. В январе 1945-го Грицай возглавил Главный военный штаб УПА. 19 декабря 1945-го попал в засаду чешской полиции при переходе чешско-немецкой границы. Его захватили в плен и казнили в Праге 22 декабря. Есть и другая версия гибели Грицая: его планировали передать советским спецслужбам, но накануне он повесился в тюремной камере.

1 апреля 1917 года в Киеве состоялся первый украинский Праздник Свободы – 100-тысячный митинг под украинскими флагами.

Инициатором митинга выступила Украинская Центральная Рада. Однако и там не ожидали такой массовости. Митинг проходил на Софийской площади и стал самой массовой уличной акцией за весь период Украинской революции. На площади у Софии Киевской играли 14 военных оркестров. А семь хоров пели «Ще не вмерла Україна», «Заповіт» и французскую «Марсельезу». Перед митингующими выступил Михаил Грушевский. В своих «Воспоминаниях» он писал: «Своим грандиозным характером, своим воодушевлением, своим энтузиазмом она превзошла все наши надежды… Украинская манифестация была переломным моментом в развитии украинского движения в Киеве».

1 апреля 1924 года Адольф Гитлер получил приговор суда за «Пивной путч». Будущего фюрера приговорили к пяти годам заключения, однако освободили гораздо раньше – всего через 9 месяцев. Сам путч начался вечером 8 ноября 1923 года в помещении пивного бара «Бюргербройкеллер». Там лидер баварских правых Густав фон Кар читал присутствовавшим в баре около 1000 человек заготовленную речь. Среди этого действа на сцену вышел Гитлер, выстрелил из пистолета в потолок и заявил, что началась революция, баварское правительство низложено, а оно лично собирается сформировать временное правительство Рейха. Фон Кара и других представителей баварского правительства Гитлер пригласил с ним начать консультации в соседней комнате. Он заявил всем, что формирует правительство во главе с собой. Однако уже на следующий день власти Баварии связались с Берлином, в Мюнхен прибыли войска для подавления путча. Гитлеровцы попытались устроить демонстрацию в свою поддержку, но из-за столкновений с полицейскими погибли 14 путчистов. Также были убиты четверо полицейских. Гитлер получил обвинения в государственной измене. Но во время суда только заработал себе популярность, ведь за процессом пристально следила пресса.

1 апреля 1950 года газета ФРГ «Висбаден тагеблатт» опубликовала сенсационное фото «пилота НЛО».

По легенде, «космический корабль» инопланетян потерпел крушение вблизи города. Фото выглядело правдоподобно. На нем «инопланетянин» метрового роста в кислородной маске шел на одной ноге в сопровождении двух военных. Фото перепечатало множество мировых изданий. И только через несколько лет журналисты «Висбаден тагеблатт» признались, что это была первоапрельская шутка.

1 апреля 1976 года Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн основали Apple. С самого начала компания получила название Apple Computer, Inc. Хотя есть данные, что Возняк предлагал вместо «яблока» назвать компанию «бананом» – Banana. С самого начала учредители ставили своей целью выпускать персональные компьютеры. Первый такой они собрали в середине 1970-х. Это был Apple I, поступивший в продажу в июле 1976 года. На тот момент ПК стоил 666,66$ (по сегодняшнему курсу — около $2,5 тыс.). В 1977-м вышел Apple II, ставший абсолютным хитом продаж, было продано 5 млн экземпляров. Постепенно Apple расширила свой ассортимент, сделав еще один скачок благодаря iPod, iPad и iPhone. В 2022 году Apple стала первой компанией в мире, достигшей рыночной капитализации в 3 триллиона долларов.

1 апреля 2002 года в Нидерландах впервые в мире легализовали эвтаназию. Разрешение на самоубийство руками врачей обсуждали 30 лет. Первым послаблением в этом вопросе стало решение, принятое в 1993-м. Тогда парламент Нидерландов постановил, что хоть эвтаназия и незаконна, проведших ее врачей не будут преследовать. Законодательство по эвтаназии, действующее сейчас в Нидерландах, предусматривает, что право на нее имеют только пациенты, чьи болезни неизлечимы и причиняют нестерпимые страдания. Человек должен быть совершеннолетним, находиться в здравом уме и несколько раз попросить врачей о смерти. Разрешение на процедуру дают по меньшей мере два специалиста.

1 апреля 2009 года Албания и Хорватия присоединились к НАТО.

1 апреля 2022 года Генштаб ВСУ и представители Изюмского горсовета официально сообщили , что Изюм находится под контролем окупантов.

Церковный праздник 1 апреля

1 апреля христиане чтят память мученика Хрисанфа и мученицы Дарии и с ними мучеников.

Хрисанф происходил из языческой семьи. Получая образование, читал много книг. В том числе – тех, где язычники писали о христианстве. Так что парень захотел прочитать книги, написанные самими христианами. Он нашел Новый Завет, а читая, поверил в Христа. Он принял крещение, а после этого начал открыто проповедовать. Отец юноши пытался вернуть его в язычество, и женил сына на красавице Дарии, жрице Афины Паллады. Однако Хрисанф сумел обратить свою жену в христианство, и молодые супруги по взаимному согласию решили вести невинную жизнь. После смерти отца Хрисанфа они стали жить в отдельных домах. Хрисанф собрал вокруг себя нескольких юношей-христиан, а вокруг святой Дарии собрались благочестивые женщины.

Жители города сообщили местному епарху, что Хрисанф и Дария проповедуют безбрачие. Тогда Хрисанфа отдали на мучения трибуну Клавдию. Но стойкость Хрисанфа была такой, что, глядя на него, и сам Клавдий поверил в Христа и принял крещение вместе с женой, сыновьями и всеми домашними и воинами. Об этом узнал император и приказал всех их казнить. Клавдия утопили в море, а его сыновей и воинов обезглавили. Далее казнили святую Илларию, которая приходила молиться на могилы Клавдия и его близких. Хрисанфа и Дарию пытали, а затем живыми закопали в землю. В пещере недалеко от места их казни начали собираться христиане. Узнав об этом, языческие власти приказали засыпать вход в пещеру, заполненную молящимися. Так в мучениях погибло множество христиан.

Народные приметы

Если день солнечный, но прохладный, то таким будет весь апрель.

Ночью не видно звезд – к потеплению.

Солнце ярко светит, но не греет – впереди еще будут морозы.

Что нельзя делать 1 апреля

Нельзя плакать и думать о плохом.

Нельзя лениться и бездельничать.