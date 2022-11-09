Сегодня 9 ноября: какой праздник и день в истории

9 ноября – по церковному календарю память мученика Нестора Солунского, а также Нестора Летописца. В Украине – День украинской письменности и языка и день работников культуры.

Праздники и памятные даты 9 ноября

9 ноября – День украинской письменности и языка, а также – Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.

ООН провозгласила 9 ноября Международным днем против фашизма и антисемитизма.

9 ноября в истории

9 ноября – довольно «мятежный» день. Именно на эту дату приходятся два выдающихся бунта, закончившихся с разным результатом, но в конце концов знаменовавших собой масштабные и трагические события в мировой истории.

9 ноября 1799 года произошел переворот во Французской республике, который привел к власти Наполеона Бонапарта. В мировой истории он называется «Переворот 18 брюмера» — по названию этой даты в тогдашнем французском «республиканском календаре».

Следствием переворота стало отстранение от власти режима Директории и создание Консулата во главе с Наполеоном. Эти события стали концом Французской революции. Первая попытка построения вариации демократии во Франции продолжалась всего 10 лет. Из-за экономических и политических проблем за 10 лет молодая Французская республика предстала перед угрозой возвращения Бурбонов к власти. Популярный у народа генерал Наполеон Бонапарт, как раз в этот момент вернувшийся из длительного египетского похода, вначале казался членам Директории шансом на спасение режима. Однако переворот, как это часто бывает, пошел не по плану. Вместо того, чтобы остаться у власти при поддержке войска Наполеона, заговорщики добились того, что войска Бонапарта просто разогнали парламент. Внесенные под военным давлением изменения в Конституцию сделали Наполеона первым консулом, а авторы идеи переворота — Жозеф Сийес и Роже-Дюко — получили лишь консультативную роль, хотя также назывались консулами. Постепенно генерал Бонапарт полностью узурпировал власть во Франции и провел череду войн в Европе, которые в конце концов привели к краху его империю и его самого.

Еще один выдающийся бунт произошел 8 – 9 ноября 1923 года в Германии и вошел в историю как «Пивной путч». Эта попытка государственного переворота во главе с Адольфом Гитлером и генералом Эрихом Людендорфом в Мюнхене оказалась неудачной. Но открыла путь ко всем дальнейшим событиям в немецкой и мировой истории.

Путч начался вечером 8 ноября 1923 года в помещении пивного бара «Бюргербройкеллер». Там лидер баварских правых Густав фон Кар читал присутствующим в баре около 1000 человек заготовленную речь. Посреди нее Гитлер вышел на сцену, стал на стол и выстрелил из пистолета в потолок. Он заявил, что началась революция, баварское правительство свергнуто, а он лично собирается сформировать временное правительство Рейха. Фон Кара и других представителей баварского правительства Гитлер «пригласил» с ним начать консультации в соседней комнате. Около 500 штурмовиков оцепили помещение и установили снаружи пулеметы. Тем, кого он «пригласил на консультации», Гитлер заявил, что формирует правительство во главе с собой. Под дулом пистолета собравшиеся согласились быть членами этого «правительства». Но впоследствии некоторым из них, в том числе фон Кару, удалось скрыться и сделать заявление, где они отмежевывались от Гитлера и осуждали путч.

За сутки, которые мятежники «были у власти», они захватили баварское военное министерство, взяли в заложники представителей городского совета Мюнхена. Но не смогли захватить телеграф и телефонную станцию, откуда власти Баварии связались с Берлином. На следующий день в Мюнхен прибыли войска для подавления путча, к противодействию мятежникам присоединилась полиция. А попытка путчистов устроить демонстрацию в свою поддержку закончилась тем, что от пуль полиции погибли 14 путчистов (правда убиты были и четверо полицейских).

Гитлер, к сожалению, уцелел. На следующий день его арестовали по обвинению в государственной измене. Судебный процесс против себя будущий фюрер использовал для «пиара», ведь за судом следила пресса и общественность. В конце концов, неудачный путч позволил Гитлеру существенно повысить свою популярность. Судебный приговор ему был слишком мягким — всего 5 лет лишения свободы. Но освободили его гораздо раньше – всего через 9 месяцев. Когда Гитлер пришел к власти в Германии, то приказал построить в Мюнхене пантеон в память о «мучениках» «Пивного путча». Дату путча отмечали ежегодно. Гитлеровский пантеон взорвали в 1947 году союзники.

9 ноября 1997 года в Украине впервые отметили День украинской письменности и языка. Эту дату выбрали, поскольку по православному календарю это день памяти преподобного Нестора Летописца. Традиционно к этому дню в Украине проводят Международный конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцика, а непосредственно 9 ноября на Украинском радио проходит радиодиктант национального единства.

Церковный праздник 9 ноября

9 ноября чтят память мученика Нестора Солунского. Он жил во II веке в Греции. Так же, как и Димитрий Солунский, чью память чтят 8 ноября, Нестор пострадал во время правления римского императора Максимиана. Нестор был учеником святого Димитрия Солунского. Когда его заточили в тюрьму по велению императора, Нестор пришел к учителю, и тот благословил его на бой с римским гладиатором Лием. Гладиаторские бои император Максимиан проводил в городе, выставляя опытного бойца против местных христиан – с целью уничтожить их всех. Однако Нестор, получив благословение Димитрия, смог победить гладиатора и сбросить его на копья. За это, по закону, он должен был получить награду. Однако император, узнав, что Нестор – христианин и ученик святого Димитрия, приказал немедленно казнить юношу. Его обезглавили.

Также 9 ноября православная церковь чтит память Нестора Летописца — монаха Киево-Печерского монастыря, которого считают одним из авторов «Повести временных лет».

Народные приметы

Если на деревьях иней, то скоро будет мороз.

Если гусь на воду выходит и долго плавает, то похолодает не скоро.

Что нельзя делать 9 ноября

Нельзя много работать.

Не следует злоупотреблять алкоголем и переедать.