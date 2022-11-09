Сьогодні 9 листопада: яке свято та день в історії

9 листопада – за церковним календарем пам’ять мученика Нестора Солунського, а також Нестора Літописця. В Україні – День української писемності та мови та день працівників культури.

Свята та пам’ятні дати 9 листопада

9 листопада – День української писемності та мови, а також – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.

ООН проголосила 9 листопада Міжнародним днем ​​проти фашизму та антисемітизму.

9 листопада в історії

9 листопада – досить “бунтівний” день. Саме на цю дату припадають два видатні бунти, які закінчилися з різним результатом, але врешті-решт знаменували масштабні та трагічні події у світовій історії.

9 листопада 1799 року стався переворот у Французькій республіці, який привів до влади Наполеона Бонапарта. У світовій історії він називається “Переворот 18 брюмера” – за назвою цієї дати в тодішньому французькому “республіканському календарі”.

Наслідком перевороту стало усунення від влади режиму Директорії та створення Консулату на чолі з Наполеоном. Ці події стали кінцем Французької революції. Перша спроба побудови варіації демократії у Франції тривала лише 10 років. Через економічні та політичні проблеми за 10 років молода Французька республіка постала перед загрозою повернення Бурбонів до влади. Популярний у народу генерал Наполеон Бонапарт, який саме в цей момент повернувся з тривалого єгипетського походу, спочатку здавався членам Директорії шансом на порятунок режиму. Проте переворот, як часто буває, пішов за планом. Замість того, щоб залишитися при владі за підтримки війська Наполеона, змовники досягли того, що війська Бонапарта просто розігнали парламент. Внесені під військовим тиском зміни до Конституції зробили Наполеона першим консулом, а автори ідеї перевороту – Жозеф Сійєс та Роже-Дюко – отримали лише консультативну роль, хоча також називалися консулами. Поступово генерал Бонапарт повністю узурпував владу у Франції та провів низку воєн у Європі, які врешті-решт призвели до краху його імперії та його самого.

Ще один видатний бунт стався 8 – 9 листопада 1923 року в Німеччині й увійшов до історії як “Пивний путч”. Ця спроба державного перевороту на чолі з Адольфом Гітлером та генералом Еріхом Людендорфом у Мюнхені виявилася невдалою. Але відкрила шлях до всіх подальших подій у німецькій та світовій історії.

Путч розпочався ввечері 8 листопада 1923 року у приміщенні пивного бару “Бюргербройкеллер”. Там лідер баварських правих Густав фон Кар читав присутнім у барі близько 1000 осіб заготовлену промову. Серед неї Гітлер вийшов на сцену, став на стіл і вистрілив із пістолета в стелю. Він заявив, що почалася революція, баварський уряд скинутий, а він особисто збирається сформувати тимчасовий уряд Рейху. Фон Кара та інших представників баварського уряду Гітлер “запросив” з ним почати консультації в сусідній кімнаті. Близько 500 штурмовиків оточили приміщення та встановили зовні кулемети. Тим, кого він “запросив на консультації”, Гітлер заявив, що формує уряд на чолі із собою. Під дулом пістолета присутні погодилися бути членами цього “уряду”.

За добу, яку бунтівники “були при владі”, вони захопили баварське військове міністерство, взяли в заручники представників міської ради Мюнхена. Але не змогли захопити телеграф і телефонну станцію, звідки влада Баварії зв’язалася з Берліном. Наступного дня до Мюнхена прибули війська для придушення путчу, до протидії бунтівникам приєдналася поліція. А спроба путчистів влаштувати демонстрацію на свою підтримку закінчилася тим, що від куль поліції загинули 14 путчистів (щоправда, вбито було і четверо поліцейських).

Гітлер, на жаль, уцілів. Наступного дня його заарештували за звинуваченням у державній зраді. Судовий процес проти себе майбутній фюрер використав для “піару”, адже за судом стежили преса та громадськість. Зрештою, невдалий путч дозволив Гітлеру суттєво підвищити свою популярність. Судовий вирок йому був надто м’яким – лише 5 років позбавлення волі. Але звільнили його набагато раніше – лише за 9 місяців. Коли Гітлер прийшов до влади в Німеччині, то наказав побудувати в Мюнхені пантеон на згадку про “мучеників” “Пивного путчу”. Дату путчу відзначали щороку. Гітлерівський пантеон підірвали 1947 року союзники.

9 листопада 1997 року в Україні вперше відзначили День української писемності та мови. Цю дату обрали, оскільки за православним календарем це день пам’яті преподобного Нестора Літописця. Традиційно цього дня в Україні проводять Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, а безпосередньо 9 листопада на Українському радіо проходить радіодиктант національної єдності.

Церковне свято 9 листопада

9 листопада вшановують пам’ять мученика Нестора Солунського. Він жив у II столітті вГреції. Так само, як і Димитрій Солунський, чию пам’ять вшановують 8 листопада, Нестор постраждав за правління римського імператора Максиміана. Нестор був учнем святого Димитрія Солунського. Коли його ув’язнили за велінням імператора, Нестор прийшов до вчителя, і той благословив його на бій з римським гладіатором Лієм. Гладіаторські бої імператор Максиміан проводив у місті, виставляючи досвідченого бійця проти місцевих християн – з метою знищити їх усіх. Однак Нестор, отримавши благословення Димитрія, зміг перемогти гладіатора та скинути його на списи. За це, згідно із законом, він мав отримати нагороду. Проте імператор, дізнавшись, що Нестор – християнин і учень святого Димитрія, наказав негайно стратити юнака. Його обезголовили.

Також 9 листопада православна церква вшановує пам’ять Нестора Літописця – ченця Києво-Печерського монастиря, якого вважають одним із авторів “Повісті временних літ”.

Народні прикмети

Якщо на деревах іній, то незабаром буде мороз.

Якщо гуска на воду виходить і довго плаває, то похолодає не скоро.

Що не можна робити 9 листопада

Не можна багато працювати.

Не слід зловживати алкоголем та переїдати.