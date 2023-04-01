Сьогодні 1 квітня: яке свято та день в історії

1 квітня – День сміху. Один із розіграшів цього дня мало не переконав світ у існуванні НЛО. 1 квітня 1917 року відбулося перше українське Свято Свободи, 1924 року Гітлер отримав вирок за Пивний путч. 2002-го цього дня перша країна світу легалізувала евтаназію, а 2022-го Генштаб повідомив, що ворог повністю контролює Ізюм.

Свята та пам’ятні дати 1 квітня

1 квітня державні та професійні свята в Україні не відзначають. Сьогодні День сміху.

Під егідою ООН відбувається Міжнародний день птахів.

1 квітня в історії

1 квітня 1889 року в продаж надійшла перша посудомийна машина. Це сталося в США – у Чикаго. А винахідницею була жінка. Джозефіна Кокрейн була дочкою інженера та онукою конструктора.

За переказами, одного прекрасного дня, засмучена тим, що в процесі миття розбився предмет із сімейного сервізу, вона заявила: “Якщо ніхто не збирається винаходити посудомийну машину, я займуся цим сама!” Сказала – і зробила. Патент на свій винахід гідна продовжувачка сімейних традицій отримала 28 грудня 1886 року. Потім почала продаж. А 1893 року представила посудомийну машину на всесвітній виставці в Чикаго, де отримала приз за “найкращу механічну конструкцію”. Поступово винахід набув популярності не тільки у домогосподарок, а й у готелях та ресторанах. Тож у 1897 році запустили масове виробництво.

1 квітня 1906 року підписали Міжнародну конвенцію з охорони птахів. Тож цього дня відзначають Міжнародний день птахів.

На масове дитяче свято цей день перетворили в США. З самого початку його організатором став педагог із містечка у штаті Пенсильванія. Згодом його ініціативу підтримала газета “Піттсбурзька телеграфна хроніка”. Так розпочалася популяризація Дня птахів.

1 квітня 1907 року – народився генерал-хорунжий, керівник Головного військового штабу УПА Дмитро Грицай.

Він був членом “Пласту” ще з часів навчання в гімназії. У 1928 році вступив до лав ОУН. 1934-го вперше заарештований – польська влада засудила його до ув’язнення у спеціальному концтаборі для українців – “Береза ​​Картузька”. Грицай відсидів два роки. А 1939 року його знову заарештували, і він знову потрапив до того ж табору. На волю вийшов із початком Другої світової. У 1941-1943 роках вів партизанську війну проти нацистів. З осені 1941 року очолював крайовий військовий штаб ОУН. 4 грудня 1942 року був заарештований гестапо. 1943-го задля його звільнення з в’язниці у Львові за наказом Романа Шухевича провели спецоперацію. У січні 1945-го Грицай очолив Головний військовий штаб УПА. 19 грудня 1945-го потрапив у засідку чеської поліції під час переходу чесько-німецького кордону. Його захопили в полон і стратили у Празі 22 грудня. Є й інша версія загибелі Грицая: його планували передати радянським спецслужбам, але напередодні він повісився у тюремній камері.

1 квітня 1917 року у Києві відбулося перше українське Свято Свободи – 100-тисячний мітинг під українськими прапорами.

Ініціатором мітингу виступила Українська Центральна Рада. Однак і там не розраховували на таку масовість. Мітинг проходив на Софійській площі та став наймасовішою вуличною акцією за весь період Української революції. На площі Софії Київської грали 14 військових оркестрів. А сім хорів співали “Ще не вмерла Україна”, “Заповіт” та французьку “Марсельєзу”. Перед мітингувальниками виступив Михайло Грушевський. У своїх “Споминах” він писав: “Своїм грандіозним характером, своїм одушевлінням, своїм ентузіазмом вона перейшла всі наші сподіванки… Українська маніфестація була переломним моментом в розвитку українського руху в Києві”.

1 квітня 1924 року Адольф Гітлер отримав вирок суду за “Пивний путч”. Майбутнього фюрера засудили до п’яти років ув’язнення, проте звільнили набагато раніше – лише за 9 місяців. Сам путч розпочався ввечері 8 листопада 1923 року в приміщенні пивного бару “Бюргербройкеллер”. Там лідер баварських правих Густав фон Кар читав присутнім у барі близько 1000 осіб заготовлену промову. Серед цього дійства на сцену вийшов Гітлер, вистрілив із пістолета в стелю і заявив, що почалася революція, баварський уряд скинутий, а він особисто збирається сформувати тимчасовий уряд Рейху. Фон Кара та інших представників баварського уряду Гітлер запросив із ним розпочати консультації у сусідній кімнаті. Він заявив усім, що формує уряд на чолі із собою. Проте вже наступного дня влада Баварії зв’язалася з Берліном, до Мюнхена прибули війська для придушення путчу. Гітлерівці спробували влаштувати демонстрацію на свою підтримку, але через зіткнення з поліцейськими загинули 14 путчистів. Також було вбито четверо поліцейських. Гітлер отримав звинувачення у державній зраді. Але під час суду лише заробив собі популярність, адже за процесом уважно стежила преса.

1 квітня 1950 року газета ФРН “Вісбаден тагеблатт” опублікувала сенсаційне фото “пілота НЛО”.

За легендою, “космічний корабель” інопланетян зазнав аварії поблизу міста. Фото виглядало правдоподібно. На ньому “інопланетянин” метрового зросту в кисневій масці йшов на одній нозі у супроводі двох військових. Фото передрукувало багато світових видань. І лише через кілька років журналісти “Вісбаден тагеблатт” зізналися, що це був першоквітневий жарт.

1 квітня 1976 року Стів Джобс, Стів Возняк та Рональд Уейн заснували Apple. З самого початку компанія отримала назву Apple Computer, Inc. Хоча є дані, що Возняк пропонував замість “яблука” назвати компанію “бананом” – Banana. Із самого початку засновники ставили за мету випускати персональні комп’ютери. Перший такий вони зібрали у середині 1970-х. Це був Apple I, що надійшов у продаж у липні 1976 року. На той момент ПК коштував 666,66 $ (за сьогоднішнім курсом – близько $2,5 тис.). 1977-го вийшов Apple II, що став абсолютним хітом продажів, було продано 5 млн екземплярів. Поступово Apple розширила свій асортимент, зробивши ще один стрибок завдяки iPod, iPad та iPhone. У 2022 році Apple стала першою компанією у світі, що досягла ринкової капіталізації в 3 трильйони доларів.

1 квітня 2002 року в Нідерландах вперше у світі легалізували евтаназію. Дозвіл на самогубство руками лікарів обговорювали 30 років. Першим послабленням у цьому питанні стало рішення, ухвалене 1993-го. Тоді парламент Нідерландів ухвалив, що хоч евтаназія і незаконна, лікарів, які її провели, не переслідуватимуть. Законодавство з евтаназії, яке нині діє в Нідерландах, передбачає, що право на неї мають лише пацієнти, чиї хвороби невиліковні і завдають нестерпних страждань. Людина має бути повнолітньою, перебувати в здоровому глузді і кілька разів попросити лікарів про смерть. Дозвіл на процедуру дають щонайменше два спеціалісти.

1 квітня 2009 року Албанія та Хорватія приєдналися до НАТО.

1 квітня 2022 року Генштаб ЗСУ та представники Ізюмської міськради офіційно повідомили, що Ізюм перебуває під контролем оккупантів.

Церковне свято 1 квітня

1 квітня християни вшановують пам’ять мученика Хрисанфа та мучениці Дарії й з ними мучеників. Хрисанф походив із язичницької родини. Здобуваючи освіту, читав багато книжок. У тому числі – тих, де язичники писали про християнство. Тож хлопець захотів прочитати книги, написані самими християнами. Він знайшов Новий Завіті, читаючи, повірив у Христа. Тож прийняв хрещення, а після цього почав відкрито проповідувати. Батько юнака намагався повернути його в язичництво, й одружив сина з красунею Дарією, жрицею Афіни Палади. Однак Хрисанф зумів звернути свою дружину до Христа, і молоде подружжя за взаємною згодою вирішило вести невинне життя. Після смерті батька вони почали жити в окремих будинках. Хрисанф зібрав навколо себе кількох юнаків, які звернулися до Христа, а навколо святої Дарій зібралися благочестиві жінки.

Жителі міста повідомили місцевому єпарху, що Хрисанф і Дарія проповідують безшлюбність. Тоді Хрисанфа віддали на муки трибуну Клавдію. Але стійкість Хрисанфа була такою, що, дивлячись на нього, й сам Клавдій увірував у Христа та прийняв хрещення разом із дружиною, синами та всіма домашніми й воїнами. Про це дізнався імператор і наказав усіх їх стратити. Клавдія втопили в морі, а його синів і воїнів обезголовили. Далі стратили святу Іларію, яка приходила молитися на могили Клавдія та його близьких. Хрисанфа та Дарію катували, а потім живими закопали в землю.У печері неподалік місця їхньої страти почали збиратися християни. Дізнавшись про це, язичницька влада наказала засипати вхід до печери, заповненої тими, хто молився. Так у муках загинуло безліч християн.

Народні прикмети

Якщо день сонячний, але холодний, то таким буде весь квітень.

Вночі не видно зірок – до потепління.

Сонце яскраво світить, але не гріє – попереду ще будуть морози.

Що не можна робити 1 квітня

Не можна плакати та думати про погане.

Не можна лінуватися і ледарювати.