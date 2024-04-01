+23,7 градуса: последний день марта в Харькове был рекордно теплым

В Харькове, вчера, 31 марта, зафиксировали новый температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +23,7 градуса тепла.

Предыдущий максимум температуры в этот день фиксировали в 1975 году и составила она +20,5 градусов, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.