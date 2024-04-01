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+23,7 градуса: последний день марта в Харькове был рекордно теплым

Погода 14:12   01.04.2024
Виктория Яковенко
+23,7 градуса: последний день марта в Харькове был рекордно теплым Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

В Харькове, вчера, 31 марта, зафиксировали новый температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +23,7 градуса тепла.

Предыдущий максимум температуры в этот день фиксировали в 1975 году и составила она +20,5 градусов, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 14:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове, вчера, 31 марта, зафиксировали новый температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +23,7 градуса тепла.".