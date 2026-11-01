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Укрзализныця отменила ряд электричек на Харьковщине

Транспорт 09:14   01.11.2026
Татьяна Литвина
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Укрзализныця отменила ряд электричек на Харьковщине

В связи с безопасностью и отсутствием напряжения в контактной сети Укрзализныця внесла изменения в график движения электричек Харьковщины.

Как сообщила пресс-служба железнодорожного ведомства, 1 ноября не выйдут на маршрут:

  • №6516 Герсевановский – Харьков-Пассажирский
  • №6506 Златополь – Харьков-Пассажирский
  • №7003 Люботин – Огульцы
  • №6902 Огульцы – Харьков-Пассажирский

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Напомним, около полусотни подростков, которые рискуют, чтобы покататься на поездах, обнаружили за один рейд полицейские Харьковщины. На родителей двух подростков, которых застали прямо на крыше поезда, полицейские составили административные протоколы

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2026 в 09:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В связи с безопасностью и отсутствием напряжения в контактной сети Укрзализныця внесла изменения в график движения электричек Харьковщины.".