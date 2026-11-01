Укрзализныця отменила ряд электричек на Харьковщине

В связи с безопасностью и отсутствием напряжения в контактной сети Укрзализныця внесла изменения в график движения электричек Харьковщины.

Как сообщила пресс-служба железнодорожного ведомства, 1 ноября не выйдут на маршрут:

№6516 Герсевановский – Харьков-Пассажирский

№6506 Златополь – Харьков-Пассажирский

№7003 Люботин – Огульцы

№6902 Огульцы – Харьков-Пассажирский

Напомним, около полусотни подростков, которые рискуют, чтобы покататься на поездах, обнаружили за один рейд полицейские Харьковщины. На родителей двух подростков, которых застали прямо на крыше поезда, полицейские составили административные протоколы