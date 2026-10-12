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Подростков застали на крыше поезда на Харьковщине: полиция о «зацеперах»

Общество 19:30   12.10.2026
Оксана Горун
Подростков застали на крыше поезда на Харьковщине: полиция о «зацеперах»

Около полусотни подростков, которые рискуют, чтобы покататься на поездах, обнаружили за один рейд полицейские Харьковщины.

«Во время профилактического рейда на железнодорожном участке правоохранители обнаружили около полусотни несовершеннолетних, подвергавших себя опасности во время движения электропоезда. Со всеми подростками полицейские провели разъяснительные беседы по поводу опасности экстремальных развлечений. В то же время на родителей двух подростков, которых застали прямо на крыше поезда, полицейские составили административные протоколы», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские предупредили, что «зацепинг» несет прямую угрозу жизни. Получить тяжелые травмы при попытке прокатиться также вполне вероятно.

«Полиция Харьковщины призывает родителей и взрослых приобщаться к профилактике «зацепинга». Если вы заметили детей, рискующих жизнью на железной дороге, не оставляйте это без внимания – сообщите правоохранителям», — подчеркнули в ГУНП.

Читайте также: Несовершеннолетнего «зацепера» сняли с поезда на станции Новоселовка

Видео с подростками, которые цепляются на электрички — и пытаются таким образом прокатиться, периодически появляются в харьковских соцсетях. По сообщениям пользователей особенно популярно такое опасное развлечение в районе станции «Новоселовка».

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2026 в 19:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около полусотни подростков, которые рискуют, чтобы покататься на поездах, обнаружили за один рейд полицейские Харьковщины".