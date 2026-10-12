Подростков застали на крыше поезда на Харьковщине: полиция о «зацеперах»

Около полусотни подростков, которые рискуют, чтобы покататься на поездах, обнаружили за один рейд полицейские Харьковщины.

«Во время профилактического рейда на железнодорожном участке правоохранители обнаружили около полусотни несовершеннолетних, подвергавших себя опасности во время движения электропоезда. Со всеми подростками полицейские провели разъяснительные беседы по поводу опасности экстремальных развлечений. В то же время на родителей двух подростков, которых застали прямо на крыше поезда, полицейские составили административные протоколы», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские предупредили, что «зацепинг» несет прямую угрозу жизни. Получить тяжелые травмы при попытке прокатиться также вполне вероятно.

«Полиция Харьковщины призывает родителей и взрослых приобщаться к профилактике «зацепинга». Если вы заметили детей, рискующих жизнью на железной дороге, не оставляйте это без внимания – сообщите правоохранителям», — подчеркнули в ГУНП.

Видео с подростками, которые цепляются на электрички — и пытаются таким образом прокатиться, периодически появляются в харьковских соцсетях. По сообщениям пользователей особенно популярно такое опасное развлечение в районе станции «Новоселовка».