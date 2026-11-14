Видео с подростками и детьми в Люботине: что выяснила полиция

Накануне, 13 ноября, в соцсетях распространилось видео с подростками и малолетними детьми в Люботине. В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили: установили всех участников инцидента и составили протоколы на родителей двух несовершеннолетних.

Отмечается, что на видео подростки общаются с малолетними детьми, используя нецензурную лексику, и якобы завладели их имуществом.

«По результатам проверки установлено, что факт завладения чужим имуществом не подтвердился», — рассказали правоохранители.

В то же время, копы составили административные протоколы по статье 184 КУоАП в отношении родителей двух подростков за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

«Полиция напоминает родителям о важности должного внимания к детям, контроле за их досугом и поведением. Именно ответственное отношение взрослых помогает предотвратить подобные ситуации», — отметили правоохранители.