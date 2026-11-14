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Відео з підлітками і дітьми у Люботині: що з’ясувала поліція

Суспільство 14:41   14.11.2026
Вікторія Яковенко
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Відео з підлітками і дітьми у Люботині: що з’ясувала поліція

Напередодні, 13 листопада, у соцмережах поширилось відео з підлітками та малолітніми дітьми у Люботині. У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили: встановили всіх учасників інциденту та склали протоколи на батьків двох неповнолітніх.

Зазначається, що на відео підлітки спілкуються з малолітніми дітьми, використовуючи нецензурну лексику, та нібито заволоділи їхнім майном.

“За результатами перевірки встановлено, що факт заволодіння чужим майном не підтвердився”, – розповіли правоохоронці.

Водночас копи склали адміністративні протоколи за статтею 184 КУпАП щодо батьків двох підлітків за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

“Поліція нагадує батькам про важливість належної уваги до дітей, контролю за їхнім дозвіллям та поведінкою. Саме відповідальне ставлення дорослих допомагає запобігти подібним ситуаціям”, – зазначили правоохоронці.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2026 в 14:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні, 13 листопада, у соцмережах поширилось відео з підлітками та малолітніми дітьми у Люботині.".