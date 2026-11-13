Кота з безліччю ран виявили у Немишлянському районі: поліція шукає винних

Пухнастий від отриманих поранень загинув. Поліція розпочала розслідування за фактом жорстокого поводження з твариною та шукає свідків події.

Як повідомили в облуправлінні поліції, кота з численними ранами виявив мешканець Немишлянського району біля будинку. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

“Наразі правоохоронці встановлюють можливих свідків інциденту та з’ясовують усі обставини події. Тіло тварини передано до КП “Центр поводження з тваринами” для поховання”, – розповіли в поліції.

У соцмережах пишуть, що це сталося у ЖК “Салтівський”. Причому загиблий кіт – не єдина жертва.

Нагадаємо, у Харківському зоопарку оселилися п’ятеро нових мешканців — рудо-сірі кенгуру валабі. Відвідувачі вже можуть побачити їх в експозиційній зоні «Гондвана».