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Кота з безліччю ран виявили у Немишлянському районі: поліція шукає винних

Події 17:18   13.11.2026
Тетяна Литвіна
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Кота з безліччю ран виявили у Немишлянському районі: поліція шукає винних

Пухнастий від отриманих поранень загинув. Поліція розпочала розслідування за фактом жорстокого поводження з твариною та шукає свідків події.

Як повідомили в облуправлінні поліції, кота з численними ранами виявив мешканець Немишлянського району біля будинку. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

“Наразі правоохоронці встановлюють можливих свідків інциденту та з’ясовують усі обставини події. Тіло тварини передано до КП “Центр поводження з тваринами” для поховання”, – розповіли в поліції.

У соцмережах пишуть, що це сталося у ЖК “Салтівський”. Причому загиблий кіт – не єдина жертва.

Фото: скрин тг-каналу CXID

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Нагадаємо, у Харківському зоопарку оселилися п’ятеро нових мешканців — рудо-сірі кенгуру валабі. Відвідувачі вже можуть побачити їх в експозиційній зоні «Гондвана».

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2026 в 17:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пухнастий від отриманих поранень загинув. Поліція розпочала розслідування за фактом жорстокого поводження з твариною та шукає свідків події.".