Кота с множеством ран обнаружили в Немышлянском районе: полиция ищет виновных

Пушистый от полученных ран погиб. Полиция начала расследование по факту жестокого обращения с животным и ищет свидетелей происшествия.

Как сообщили в облуправлении полиции, кота с многочисленными ранами обнаружил житель Немышлянского района возле дома. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

«В настоящее время правоохранители устанавливают возможных свидетелей инцидента и выясняют все обстоятельства происшествия. Тело животного передано в КП «Центр обращения с животными» для погребения», — рассказали в полиции.

В соцсетях пишут, что это произошло в ЖК «Салтовский». Причем погибший кот — не единственная жертва.

Напомним, в Харьковском зоопарке поселились пятеро новых обитателей — рыже-серые кенгуру валлаби. Посетители уже могут увидеть их в экспозиционной зоне «Гондвана».