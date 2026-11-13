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Кота с множеством ран обнаружили в Немышлянском районе: полиция ищет виновных

Происшествия 17:18   13.11.2026
Татьяна Литвина
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Кота с множеством ран обнаружили в Немышлянском районе: полиция ищет виновных Фото: Нацполиция

Пушистый от полученных ран погиб. Полиция начала расследование по факту жестокого обращения с животным и ищет свидетелей происшествия.

Как сообщили в облуправлении полиции, кота с многочисленными ранами обнаружил житель Немышлянского района возле дома. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

«В настоящее время правоохранители устанавливают возможных свидетелей инцидента и выясняют все обстоятельства происшествия. Тело животного передано в КП «Центр обращения с животными» для погребения», — рассказали в полиции.

В соцсетях пишут, что это произошло в ЖК «Салтовский». Причем погибший кот — не единственная жертва.

Фото: скрин тг-канала CXID

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Напомним, в Харьковском зоопарке поселились пятеро новых обитателей — рыже-серые кенгуру валлаби. Посетители уже могут увидеть их в экспозиционной зоне «Гондвана».

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2026 в 17:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Животное от полученных ран погибло. Полиция начала расследование по факту жестокого обращения с животным и ищет свидетелей происшествия.".