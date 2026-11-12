Сварка у Харкові завершилась ножовим пораненням: чоловіку вручили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, завдав опоненту під час сварки кілька ножових поранень у живіт.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, 10 листопада у Харкові між двома чоловіками виник словесний конфлікт.

“В ході сварки один із чоловіків завдав кілька ножових ударів у живіт іншому чоловіку. Потерпілого доставили до лікарні. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, отримані поранення належать до категорії тяжких тілесних ушкоджень”, – розповіли правоохоронці.

Слідчі повідомили про підозру чоловіку в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років тюрми.

Нагадаємо, у Мерефі застілля закінчилося загибеллю одного чоловіка та ув’язнення на 9 років для іншого. Причина – ревнощі та алкоголь.