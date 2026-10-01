Трагедія під час застілля: житель Мерефи зарізав приятеля та побив дружину

У Мерефі застілля закінчилося загибеллю одного чоловіка та ув’язнення на 9 років для іншого. Причина – ревнощі та алкоголь.

Як повідомили в обласній прокуратурі, наприкінці грудня 2025 року 38-річний господар будинку вечеряв разом із співмешканкою та їхнім приятелем, разом пили алкоголь. Між чоловіками раптово спалахнув конфлікт через ревнощі.

У розпал сварки господар ударив знайомого кулаком в обличчя, а жінку – долонею по щоці. Коли гість намагався залишити будинок, нападник наздогнав його в коридорі і завдав кілька ударів кухонним ножем у шию та тулуб.

Потерпілому вдалося вибігти на подвір’я та викликати швидку. В цей час жінка намагалася надати йому допомогу, але співмешканець повалив її на землю і вдарив ногою в голову, від чого вона знепритомніла.

Потерпілого госпіталізували, але врятувати його життя не вдалося. Від отриманих поранень він того ж дня помер у лікарні.

Правоохоронці затримали нападаючого. У судовому засіданні він повністю визнав свою провину та щиро покаявся. Суд визнав його винним у умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та умисному легкому тілесному ушкодженні (ч. 1 ст. 125 КК України). Чоловік отримав 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові судитимуть шістьох співробітників ТЦК. За версією Державного бюро розслідувань, вони незаконно позбавили волі та катували двох чоловіків у приміщенні ТЦК, змушували підписати документи, у тому числі про відміну відстрочки від мобілізації.