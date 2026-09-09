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“Знущалися над цивільними в Харкові”: 6 співробітників ТЦК судитимуть

Події 13:53   09.09.2026
Оксана Горун
“Знущалися над цивільними в Харкові”: 6 співробітників ТЦК судитимуть

У ДБР повідомили, що завершили досудове розслідування щодо військовослужбовців ТЦК, які, за версією бюро, незаконно позбавили волі та катували двох чоловіків.

“За даними слідства, фігуранти під приводом проведення заходів з оповіщення та призову громадян увірвалися до приватного домоволодіння. Під час так званого «обшуку» вони представилися працівниками СБУ та почали вимагати від чоловіків зізнатися у нібито причетності до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Коли один із потерпілих спробував чинити опір, по ньому відкрили вогонь з бойового пістолета, внаслідок чого чоловік отримав вогнепальне поранення”, – нагадала історію пресслужба ДБР.

Двох чоловіків, яких захопили за таких обставин, насильно вивезли до приміщення ТЦК. Там незаконно утримували, били, погрожували тощо.

“Крім того, одного з чоловіків змушували підписувати документи, зокрема щодо скасування відстрочки від мобілізації”, – зазначили в ДБР.

У результаті одного з постраждалих відпустили. Другий втік сам. Слідчі висунули в цій справі звинувачення шістьом військовослужбовцям.

“Серед обвинувачених — майор, який обіймав керівну посаду в одному з районних ТЦК та організував злочинну діяльність. До своїх дій він також залучив військовослужбовців підрозділу охорони ТЦК, а також військових інших підрозділів, які займалися рекрутингом кандидатів до військових частин”, – поінформували в Державному бюро розслідувань.

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Фігурантам справи закидають цілу низку статей КК: від хуліганства та носіння вогнепальної зброї без дозволу до викрадення людини та незакінченого замаху на вбивство. Максимальна санкція – тюремний термін до 15 років.

“Наразі основний фігурант та ще один військовослужбовець за рішенням суду продовжують перебувати під вартою, двоє перебувають під нічним домашнім арештом, іншим двом було обрано запобіжний захід у вигляді застави”, – поінформували в ДБР.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2026 в 13:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДБР повідомили, що завершили досудове розслідування щодо військовослужбовців ТЦК, які, за версією бюро, незаконно позбавили волі та катували двох чоловіків".