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У Харкові почали відновлювати історичний будинок на Воробйова (відео)

Суспільство 12:12   09.09.2026
Оксана Горун
У Харкові почали відновлювати історичний будинок на Воробйова (відео) Фото: пресслужба ХОВА

Харківська ОВА опублікувала відео з місця роботи. На старовинній будівлі відновлюють покрівлю, щоб запобігти її подальшій руйнації.

Перед цим демонтували аварійні та зруйновані конструкції. Зараз фахівці монтують перекриття даху. Наступний етап — відновлення кроквяної системи та влаштування нової покрівлі“, — повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Роботи, які зараз проводять у будівлі, він назвав “фактично консерваційними”. Завершити їх розраховують до 15 листопада. А оперативно розпочати відновлення вдалося завдяки підтримці благодійної організації “Благодійний фонд “Гуманітарний стратегічний хаб”.

Складнощі з ремонтом цієї будівлі виникли через те, що вона перебуває у державній власності – належить Міністерству освіти та науки. Тому, пояснював Синєгубов, ані ХОВА, ані Харківська міськрада юридично не могли спрямувати кошти на відновлення будинку. Але вихід із ситуації знайшли.

Читайте також: Майже 400 млн грн отримає Харківщина на відновлення будинків – Синєгубов

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2026 в 12:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська ОВА опублікувала відео з місця роботи. На старовинній будівлі відновлюють покрівлю, щоб запобігти її подальшій руйнації".