У Харкові почали відновлювати історичний будинок на Воробйова (відео)

Харківська ОВА опублікувала відео з місця роботи. На старовинній будівлі відновлюють покрівлю, щоб запобігти її подальшій руйнації.

“Перед цим демонтували аварійні та зруйновані конструкції. Зараз фахівці монтують перекриття даху. Наступний етап — відновлення кроквяної системи та влаштування нової покрівлі“, — повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Роботи, які зараз проводять у будівлі, він назвав “фактично консерваційними”. Завершити їх розраховують до 15 листопада. А оперативно розпочати відновлення вдалося завдяки підтримці благодійної організації “Благодійний фонд “Гуманітарний стратегічний хаб”.

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Складнощі з ремонтом цієї будівлі виникли через те, що вона перебуває у державній власності – належить Міністерству освіти та науки. Тому, пояснював Синєгубов, ані ХОВА, ані Харківська міськрада юридично не могли спрямувати кошти на відновлення будинку. Але вихід із ситуації знайшли.