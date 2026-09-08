360 млн грн чекає Харківщина від держави на підземні школи та дитсадок

Для завершення будівництва п’яти підземних шкіл та дитячого садка у Дергачах до кінця поточного року Харківщині необхідно близько 400 мільйонів гривень дофінансування. Частину коштів виділять з обласного бюджету, решту очікують від Міністерства освіти та науки.

«Нам на п’ять закладів шкільної освіти плюс один дитячий садочок сумарно потрібно дофінансування близько 400 мільйонів. З них, ми проговорили з міністерством, що 10% можемо надати співфінансування обласними коштами — майже 40 мільйонів. Решту 360 ми очікуємо найближчим часом, щоб встигнути завершити ці об’єкти до кінця року», — пояснив на пресконференції начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також на пресконференції начальник ХОВА повідомляв, що на Харківщині вже працюють 25 підземних шкіл, із них десять – у Харкові. Ще 17 підземних шкіл будують: 13 із залученням бюджетних коштів та чотири за гроші американського бізнесмена та філантропа Говарда Баффета. Гарантовано до 31 грудня в експлуатацію введуть два заклади, на які є повне фінансування. Ще п’ять шкіл під питанням — їх завершать до кінця року у разі отримання додаткових коштів з держбюджету.