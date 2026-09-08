Будівництво 17 підземних шкіл на Харківщині: Синєгубов озвучив строки

17 підземних шкіл будують на Харківщині: 13 із залученням бюджетних коштів та чотири за гроші американського бізнесмена та філантропа Говарда Баффета.

Як повідомив на пресконференції начальник ХОВА Олег Синєгубов, гарантовано до 31 грудня в експлуатацію введуть два заклади, на які є повне фінансування. Ще п’ять шкіл під питанням — їх завершать до кінця року у разі отримання додаткових коштів з держбюджету. Здача ще шести шкіл – у планах на 2027-й.

“Ще чотири підземні школи у нас будує фонд Говарда Баффета. Це дві школи у Близнюках і дві школи у Лозовій. Це важкі проєкти, це великі школи. Амбітно ми маємо добудувати їх до кінця року, однак реально я думаю, що це вже буде наступний рік», — зазначив Синєгубов.

Загалом в області 1 вересня до навчання приступили 181 тисяча школярів у 563 закладах загальної середньої освіти, із них майже 50 тисяч навчаються у змішаному або очному форматі (близько 30% від загальної кількості учнів).

Синєгубов наголосив, що для повного забезпечення безпечним освітнім середовищем усього дитячого контингенту в регіоні необхідно збудувати ще 35 підземних шкіл.

Також на пресконференції начальник ХОВА повідомляв, що на Харківщині вже є 25 підземних шкіл, із них десять – у Харкові.