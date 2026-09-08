Сафарі на поїзди – Перцовський повідомив про загибель провідниці й поранених

Голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Перцовський в етері нацмарафону повідомив подробиці трьох атак на пасажирські поїзди, що сталися в різних регіонах України 8 вересня.

“Сьогодні було влаштовано, по суті, полювання, таке “сафарі” за пасажирськими поїздами “Укрзалізниці”, причому воно охопило одразу кілька регіонів. Розпочався день з удару на Сумщині, було влучання в локомотив пасажирського поїзда, це було о 6:20 орієнтовно. Вчасно, чітко діяла наша моніторингова команда Укрзалізниці, цей поїзд заздалегідь було зупинено на евакуацію. Ані пасажири, ані працівники залізниці не постраждали. Усіх пасажирів оперативно довезли до місць призначення”, – повідомив Перцовський про перший з інцидентів.

Ще два мали значно суттєвіші наслідки. І в обох випадках вони пов’язані із поверненням евакуйованих людей до поїзда.

“Регіональний поїзд, що сполучає Дніпро та Запоріжжя… Цей поїзд був завчасно зупинений на евакуацію по станції “Вільнянськ”. Але тут, на жаль, не обійшлося без трагедії, тому що одна з працівниць залізниці не дотрималася безпекових норм і повернулася вже під час евакуації до поїзда… Уже рятувальники погасили полум’я в цьому поїзді, знайдені рештки нашої колеги”, – сказав керівник УЗ.

Провідниця поїзда повернулася до вагона, який знаходився просто поряд із локомотивом – тобто практично в найнебезпечніше місце поїзда. Чому це сталося, ще з’ясовують.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Третій випадок стався знову на Сумщині. Під ударом був регіональний дизель-потяг. Його атакували два “шахеди”.

“Цей поїзд був зупинений. Наша моніторингова команда спрацювала, людей вивели на безпечну відстань. Відбулося перше влучання… І тут я переказую слова наших машиністів, ще знов-таки буде ретельне дослідження, але, зі слів наших машиністів, люди після першого влучання пішли подивитися, що ж там відбувається з поїздом. І тут ворог підступно вдарив вдруге – і, відповідно, маємо травмованих від семи до дев’яти пасажирів, зараз стан їх оцінюється. Слава Богу, виглядає так, що немає критичних, але оця кількість людей отримала уламкові ураження”, – зазначив Перцовський.

Він підкреслив: дотримуватися правил евакуації при подорожах залізницею – критично важливо. Причому не тільки в питанні того, щоб вийти з поїзда. Від нього ще й треба відійти на належну відстань.

“Бути на відстані від залізничної інфраструктури щонайменше 200 метрів. Це цифра не зі стелі взята, вона на базі того, як ми бачимо разом з ДСНС, разом з військовими розліт уламків. Якщо зупинка на станції, не на перегоні, то, звичайно, за наявності укриття, треба перебувати в укритті. Але принаймні правило 200 метрів має працювати“, – сказав Перцовський.