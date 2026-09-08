Новини Харкова головне 8 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:15

Що летіло вночі на Україну та Харківщину

Двічі оголошували тривогу цієї ночі. О 00:38 у передмісті Харкова моніторингові ТГ-канали зафіксували російський безпілотник. Після чого у Повітряних силах ЗСУ зафіксували зліт ворожої авіації, додалася загроза застосування балістики. Тим часом російські реактивні “шахеди” атакували переважно центральну та південну частину України.

А о 03:17 на країну полетіли крилаті ракети.

Під ранок, о 04:14 на Харківщину полетіли КАБи. Відбій у регіоні пролунав о 05:31. Інформації про прильоти у Харкові немає.