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Новини Харкова головне 8 вересня: як минула ніч

Події 07:15   08.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова головне 8 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:15

Що летіло вночі на Україну та Харківщину

Двічі оголошували тривогу цієї ночі. О 00:38 у передмісті Харкова моніторингові ТГ-канали зафіксували російський безпілотник. Після чого у Повітряних силах ЗСУ зафіксували зліт ворожої авіації, додалася загроза застосування балістики. Тим часом російські реактивні “шахеди” атакували переважно центральну та південну частину України.

А о 03:17 на країну полетіли крилаті ракети.

Під ранок, о 04:14 на Харківщину полетіли КАБи. Відбій у регіоні пролунав о 05:31. Інформації про прильоти у Харкові немає.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2026 в 07:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".