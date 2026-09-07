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“Приліт” у Шевченківському районі Харкова: поранений 17-річний хлопець

Події 21:18   07.09.2026
Олена Нагорна
“Приліт” у Шевченківському районі Харкова: поранений 17-річний хлопець

Влучання російського дрона зафіксували по цивільному об’єкту у Шевченківському районі Харкова ввечері 7 вересня.

Доповнено о 21:18. По Шевченківському району вдарила “молнія”. За даними обласної прокуратури, близько 19:45 безпілотник влучив у дерево поблизу кафе. Пошкоджено будівлю кафе та легковик.

Доповнено о 20:35. Внаслідок “прильоту” вибухове поранення отримав 17-річний хлопець. Йому надають медичну допомогу.

20:01. Про влучання дрона в Шевченківському районі повідомляє мер Ігор Терехов. За попередньою інформацією, є один поранений.

Нагадаємо, протягом минулого тижня, з 31 серпня по 6 вересня, війська РФ завдали по Харкову три удари з використанням безпілотників. Як повідомив мер Ігор Терехов з посиланням на дані департаменту надзвичайних ситуацій міськради, росіяни застосували два БпЛА «Молнія» та один FPV-дрон. Двічі під ударами був Шевченківський район, ще один вибух пролунав у Салтівському районі.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2026 в 21:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Влучання російського дрона зафіксували по цивільному об’єкту у Шевченківському районі Харкова.".