“Приліт” у Шевченківському районі Харкова: поранений 17-річний хлопець

Влучання російського дрона зафіксували по цивільному об’єкту у Шевченківському районі Харкова ввечері 7 вересня.

Доповнено о 21:18. По Шевченківському району вдарила “молнія”. За даними обласної прокуратури, близько 19:45 безпілотник влучив у дерево поблизу кафе. Пошкоджено будівлю кафе та легковик.

Доповнено о 20:35. Внаслідок “прильоту” вибухове поранення отримав 17-річний хлопець. Йому надають медичну допомогу.

20:01. Про влучання дрона в Шевченківському районі повідомляє мер Ігор Терехов. За попередньою інформацією, є один поранений.

Нагадаємо, протягом минулого тижня, з 31 серпня по 6 вересня, війська РФ завдали по Харкову три удари з використанням безпілотників. Як повідомив мер Ігор Терехов з посиланням на дані департаменту надзвичайних ситуацій міськради, росіяни застосували два БпЛА «Молнія» та один FPV-дрон. Двічі під ударами був Шевченківський район, ще один вибух пролунав у Салтівському районі.