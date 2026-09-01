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Сьогодні 1 вересня 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   01.09.2026
Оксана Горун
Сьогодні 1 вересня 2026: яке свято та день в історії

1 вересня – День знань. Цього дня 1057 року в соборі Святої Софії в Константинополі коронували першого візантійського імператора з династії Комнінів – Ісаака I. У 1919-му сталася Київська катастрофа. У 1923-му – Великий кантоський землетрус в Японії. У 1939-му вторгненням Німеччини до Польщі розпочалася Друга світова війна. У 1983-му радянський винищувач збив цивільний авіарейс “Korean Air 007”. У 2014-му українські війська вийшли з Луганського аеропорту.  У 2024-му РФ завдала масованого ракетного удару по Харкову, зруйнувавши Палац спорту.

Свята та пам’ятні дати 1 вересня

1 вересня в Україні – День знань.

Народне свято – Весілля Свічки (свято початку осіннього циклу, пов’язане з днем ​​пам’яті преподобного Симеона Стовпника).

У світі –  День пам’яті початку Другої світової війни.

Також сьогодні: Всесвітній день написання листів, День японських дельфінів, День незалежності Узбекистану, Міжнародний день приматів, розпочинається Всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера.

1 вересня в історії

1 вересня 1057 року в соборі Святої Софії в Константинополі коронували першого візантійського імператора з династії Комнінів – Ісаака I. Перш ніж очолити імперію, він був її полководцем. Ісаак походив із родовитої сім’ї, його батько Мануїл також був полководцем Візантії. Проте Мануїл Комнін помер, коли два його сини були ще малими хлопцями. Їх виховували в монастирі в Константинополі. Це не завадило Ісааку піти шляхом батька – він збудував успішну військову кар’єру та в якийсь момент командував усіма східними арміями імперії. З цієї посади Комніна усунула імператриця Теодора Порфірородна. Вона була дочкою Костянтина VIII та останньою представницею Македонської династії. Перед смертю у 1056 році Теодора призначила своїм наступником високопосадовця Михаїла Врінга, який став імператором Михаїлом VI. Він не належав до панівної династії.

«Правління Михаїла було сповнене переворотів. Перша спроба перевороту, здійснена Теодосієм, двоюрідним братом Костянтина IX Мономаха (прав. 1042-1055 рр. н. е.), не була успішною. Однак коли Михаїл не підвищив групу воєначальників, а натомість публічно зневажив їх, Ісаак очолив цю групу в повстанні на Великдень 1057 року», – пише World History Encyclopedia.

Тож перший Комнін прийшов до влади у Візантії внаслідок військового перевороту. Його прибічники проголосили Ісаака імператором ще 8 червня 1057 року. Проте після цього за владу ще довелося повоювати. Після розгрому військ Михайла VI, той погодився взяти суперника собі у співправителі. Проте населення Константинополя вже не сприймало чиновника-правителя. Зрештою патріарх Константинопольський Михаїл Керуларій переконав “тимчасового імператора” зректися престолу на користь Ісаака та стати ченцем. Війська Ісаак увійшли в Константинополь без кровопролиття, і 1 вересня патріарх Керуларій коронував полководця.

1 вересня 1919 року сталася Київська катастрофа – столицю України без бою здали денікінцям генерала Брєдова.

1 вересня 1923 року стався Великий кантоський землетрус у Японії. Мав потужність 7,9 бала. Докладніше.

Токіо після землетрусу у 1920-х
Зруйноване землетрусом Токіо. Фото: Osaka Mainichi newspaper

1 вересня 1939 року війська нацистської Німеччини вдерлися до Польщі, розпочавши Другу світову війну. Докладніше.

1 вересня 1983 року радянський винищувач Су-15 збив пасажирський лайнер рейсу “Korean Air 007”. Загинули 269 людей – 246 пасажирів та 23 члени екіпажу. Докладніше.

1 вересня 2014 року українські війська вийшли з Луганського аеропорту, де тримали оборону з квітня 2014 року – частину часу в повному оточенні та без наземного сполучення. Докладніше.

1 вересня 2024 року близько 13:00 у Харкові один за одним почали лунати потужні вибухи. Протягом 15 хвилин російська армія атакувала місто ракетами. Докладніше.

Церковне свято 1 вересня

1 вересня – початок нового Церковного року (Новоліття). Вшановують пам’ять преподобного Симеона Стовпника і матері його МарфиДокладніше.

Народні прикмети

Якщо мурахи утеплюють мурашник, то зима буде суворою.

Якщо лебеді відлітають на південь, то сніг випаде рано.

Що не можна робити 1 вересня

Не можна важко працювати в саду та на городі (хатня робота та приготування їжі дозволяються).

Не можна стригти волосся.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 вересня – День знань. Цього дня 1057 року в соборі Святої Софії в Константинополі коронували першого візантійського імператора з династії Комнінів – Ісаака I".