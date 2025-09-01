Сьогодні 1 вересня: яке свято та день в історії

1 вересня – День знань. Цього дня 1919 року сталася Київська катастрофа. У 1923-му – Великий кантоський землетрус в Японії. У 1939-му вторгненням Німеччини до Польщі розпочалася Друга світова війна. У 1983-му радянський винищувач збив цивільний авіарейс “Korean Air 007”. У 2014-му українські війська вийшли з Луганського аеропорту. У 2024-му РФ завдала масованого ракетного удару по Харкову, зруйнувавши Палац спорту.

Свята та пам’ятні дати 1 вересня

1 вересня в Україні – День знань.

Народне свято – Весілля Свічки (свято початку осіннього циклу, пов’язане з днем ​​пам’яті преподобного Симеона Стовпника).

У світі – День пам’яті початку Другої світової війни.

Також сьогодні: Всесвітній день написання листів, День японських дельфінів, День незалежності Узбекистану, Міжнародний день приматів, розпочинається Всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера.

1 вересня в історії

1 вересня 1919 року сталася Київська катастрофа – столицю України без бою здали денікінцям генерала Брєдова.

1 вересня 1923 року стався Великий кантоський землетрус у Японії. Мав потужність 7,9 бала. Докладніше.

1 вересня 1939 року війська нацистської Німеччини вдерлися до Польщі, розпочавши Другу світову війну. Докладніше.

1 вересня 1983 року радянський винищувач Су-15 збив пасажирський лайнер рейсу “Korean Air 007”. Загинули 269 людей – 246 пасажирів та 23 члени екіпажу. Докладніше.

1 вересня 2014 року українські війська вийшли з Луганського аеропорту, де тримали оборону з квітня 2014 року – частину часу в повному оточенні та без наземного сполучення. Докладніше.

1 вересня 2024 року близько 13:00 у Харкові один за одним почали лунати потужні вибухи. Протягом 15 хвилин російська армія атакувала місто ракетами. Росіяни використали їх близько десятка. За інформацією правоохоронців, це були балістичні “іскандер-М” та С-300/С-400. П’ять ракет прилетіли по порожній будівлі Палацу спорту та території навколо неї, зокрема – по спортмайданчику.

Ще два “іскандери” влучили в торговий центр біля метро “Академіка Павлова” в Салтівському районі. Також “приліт” був по території приватного сектору в районі Гідропарку в Київському районі міста. В області одночасно під атакою було селище Есхар.

Постраждали пів сотні людей. Один із них – 20-річний фельдшер Євген Юрко – помер за два дні у лікарні. Студент медичного університету в складі бригади “швидкої” прибув на місце одного із “прильотів”, де потрапив під повторний обстріл. Цим напад російського терору не завершився. Вночі з 1 на 2 вересня місто атакували “шахеди”: безпілотники пошкодили навчальний заклад у Слобідському районі та житлові будинки в Київському. Постраждала жінка. Поодинокий вибух прогримів близько п’ятої ранку другого вересня – як з’ясувалося, північнокорейська ракета “Hwasong-11” вдарила по території садового товариства в Індустріальному районі. Надалі вдень та ввечері 2 вересня Харків атакували ще й КАБами, постраждали 14 людей.

Церковне свято 1 вересня

1 вересня – початок нового Церковного року (Новоліття). Вшановують пам’ять преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо мурахи утеплюють мурашник, то зима буде суворою.

Якщо лебеді відлітають на південь, то сніг випаде рано.

Що не можна робити 1 вересня

Не можна важко працювати в саду та на городі (хатня робота та приготування їжі дозволяються).

Не можна стригти волосся.